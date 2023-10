Ócáid Iontach Neamhaí: An Eclipse Gréine Annular

Tá eclipse gréine annular le tarlú ar 14 Deireadh Fómhair, rud a chruthóidh seónna iontach do bhreathnóirí i Meiriceá Thuaidh, Láir agus Theas. Tugann an feiniméan neamhaí seo deis annamh d’eolaithe staidéar a dhéanamh ar dhinimic chasta an chórais gréine. Cuireann Peg Luce, stiúrthóir gníomhach na Rannóige Héileafhisice ag ceanncheathrú NASA, síos air mar “an t-iontas agus an t-ionadh a bhaineann le fáinne álainn eclipse dóiteáin a fheiceáil.”

Tagraíonn an téarma “fáinne tine” don chuma atá ar éiclipsí gréine cruinne. Murab ionann agus éiclipsí gréine iomlána, tá an ghealach suite ag an bpointe is faide ina bhfithis ón Domhan le linn eclipse cuasach, agus mar sin ní féidir léi an ghrian a bhlocáil go hiomlán. Ina áit sin, cruthaíonn solas tine na gréine fáinne timpeall scáth na gealaí, rud a chruthaíonn éifeacht amhairc iontach.

Cuirfear tús leis an eclipse gréine annular ag 9:13 rn PT sna Stáit Aontaithe, ag tosú ó chósta Oregon agus ag trasnú go Texas 'Cósta na Murascaille. Beidh sé le feiceáil i stáit mar Oregon, Nevada, Utah, Nua-Mheicsiceo, Texas, California, Idaho, Colorado, agus Arizona. Críochnófar an eclipse ag 12:03 pm CT.

Tar éis dó na Stáit Aontaithe a fhágáil, leanfaidh an eclipse lena thuras trasna Meicsiceo, an Bheilís, Hondúras, Panama, agus an Cholóim sula sroichfidh sé a chríochphointe amach ó chósta Atlantach Mheiriceá Theas i Natal, an Bhrasaíl.

Dóibh siúd nach féidir leo an eclipse a fheiceáil go díreach, cuirfidh NASA sruth beo den imeacht ar fáil, ag taispeáint tuairimí ó áiteanna éagsúla sna Stáit Aontaithe.

Le linn an eclipse annular, finneoidh breathnóirí roinnt céimeanna den imeacht. Ar dtús, tarlóidh eclipse páirteach corrán-chruthach de réir mar a thosaíonn an ghealach ag imeacht os comhair na gréine. Thart ar uair an chloig agus 20 nóiméad ina dhiaidh sin, beidh an ghealach a ailíniú go díreach leis an ghrian, ag cruthú an fáinne na tine, ar a dtugtar freisin annularity. Ag brath ar shuíomh an bhreathnóra, mairfidh an chéim seo idir nóiméad amháin agus cúig nóiméad. Fásfaidh an spéir níos dorcha, cé nach bhfuil sé chomh dorcha le linn gréine eclipse iomlán, agus d'fhéadfadh ainmhithe iompar is gnách don dusk a thaispeáint.

Chun an eclipse annular a urramú go sábháilte, tá sé ríthábhachtach spéaclaí eclipse deimhnithe nó lucht féachana gréine ríomhaire boise a úsáid. Ní sholáthraíonn gnáthghéanna gréine nó gléasanna optúla cosúil le ceamaraí, teileascóip nó déshúiligh cosaint leordhóthanach agus is féidir leo ligean do ghhathanna díobhálacha gréine na súile a bhaint amach.

Is annamh a tharlaíonn an t-imeacht neamhaí seo, agus ní tharlóidh an chéad eclipse annular eile sa réigiún seo go dtí 2046. Mar sin, déan cinnte na réamhchúraimí riachtanacha a ghlacadh agus an feiniméan iontach seo a fhinné go sábháilte.

Foinsí:

- CNN.com

– Ceanncheathrú NASA