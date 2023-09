Faigheann na heolaithe amach géin a thiomáineann Fás na bhFréamhribí

D'aithin taighdeoirí in Ollscoil Stáit Washington géine ar a dtugtar 'BUZZ' a bhfuil ról ríthábhachtach aige i bhfás ribí fréamhacha i bplandaí. Tá ribí fréamhacha, a fhorbraíonn go héagsúil ó chineálacha cealla plandaí eile, tábhachtach le haghaidh iontógáil cothaitheach agus ionsú uisce. Tugann an staidéar le fios freisin go bhféadfadh baint a bheith ag an géine leis an gcaoi a n-aimsíonn agus a n-úsáideann plandaí níotráití, foinse ríthábhachtach nítrigine le haghaidh fás plandaí.

Tarlaíonn forbairt na ribí fréimhe i dhá chéim: cinneadh agus fás cille cinniúint. Is féidir le cealla eipideirm a bheith ina gcealla eipideirm tipiciúla nó idirdhealú a dhéanamh ina gcealla fréimhe gruaige. Le linn na forbartha, foirmíonn bulge ar an gcill epidermal parenchymatous de ghnáth, a leathnaíonn níos déanaí trí fhás barr. Nuair a shroicheann fás an rinn ráta seasta, stopann an chuid eile den chill eipideirm ag fás.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go rialaíonn géine BUZZ an ráta fáis fréamhacha agus tionscnamh fréamhacha cliathánach araon mar fhreagra ar thiúchan níotráití san ithir máguaird. Fuair ​​​​siad amach go bhfuil an géine in iúl ag leibhéil ísle agus nach bhfuil riamh doiciméadaithe roimh, rud a chiallaíonn sé dúshlánach a fháil. Mar sin féin, tá sé ríthábhachtach tuiscint a fháil ar conas a rialaíonn gléasraí glacadh agus comharthaíocht níotráite chun éifeachtúlacht úsáide nítrigine a fheabhsú sa talmhaíocht agus sa timthriall nítrigine iomlán.

Déantar an ghéin BUZZ a iompú suas mar fhreagra ar níotráit, úiré, agus amóinia, rud a ligeann do fhréamhacha nítrigin a lonnú san ithir. Fiú nuair a bhíonn an soláthar níotráite flúirseach, bíonn feinitíopa fréimhe sealgaireachta mar thoradh ar chailliúint na géine. Léiríonn an freagra íogair seo atá rialaithe go docht an tábhacht a bhaineann leis an ngéin BUZZ i gcumas an phlanda níotráit a aimsiú agus a úsáid go héifeachtach.

D’fhéadfadh impleachtaí suntasacha a bheith ag sainaithint na géine i speiceas féir samhail mar Brachypodium distachyon do tháirgí talmhaíochta amhail cruithneacht, rís, arbhar, agus eorna. Tá na barra sin riachtanach do tháirgeadh domhanda bia, agus d’fhéadfadh tionchar suntasach a bheith ag feabhsú a gcumas níotráite a fháil agus a úsáid.

Le fionnachtain na géine BUZZ agus a ról i bhfás fréimhe gruaige agus glacadh cothaitheach, tá eolaithe ag fiosrú anois conas a úsáideann plandaí an ghéin seo chun forbairt níotráite agus córas fréimhe a mhodhnú. Soláthraíonn na torthaí léargais luachmhara ar na meicníochtaí atá mar bhonn le fás plandaí agus tá acmhainneacht acu chun cleachtais agus inbhuanaitheacht talmhaíochta a fheabhsú.

