Crapadh Mearcair: Léargas Nua ar Ghníomhaíocht Gheolaíochta an Phláinéid

Tá a fhios ag eolaithe pláinéadacha le fada an lá go bhfuil Mearcair, an pláinéad is gaire don Ghrian, ag crapadh thar na billiúin bliain. Tugann taighde nua a foilsíodh in Nature Geoscience léargas úr ar chrapadh leanúnach agus ar ghníomhaíocht gheolaíochta an phláinéid.

Tá taobh istigh Mearcair ag fuarú de réir a chéile, rud a fhágann gur tháinig laghdú ar an méid. Mar thoradh air sin, forbraíonn dromchla an phláinéid “lochtanna sá,” áit a ndéantar limistéar amháin den tír-raon a bhrú thar an tír-raon cóngarach, cosúil le roic a fhoirmíonn ar úll atá ag dul in aois. Tugann na scarpaí, nó na fánaí ciliméadar ar airde, ar dhromchla Mearcair fianaise ar an gcrapadh seo.

Is féidir aois dhromchla Mearcair a chinneadh trí dhlús na gcráitéir tionchair a chomhaireamh. Léiríonn na scarpaí, atá measartha ársa, go bhfuil siad i bhfeidhm le thart ar 3 billiún bliain. Mar sin féin, bhí an cheist fós an bhfuil na scarpaí seo fós gníomhach sa lá atá inniu ann nó an bhfuil siad scortha ag gluaiseacht i bhfad ó shin.

Léirigh an staidéar go bhfuil go leor scarpaí tar éis leanúint ar aghaidh ag bogadh go geolaíoch le déanaí, cé gur tionscnaíodh iad na billiúin bliain ó shin. Rinneadh an fionnachtain seo nuair a rinne Ph.D. thug an mac léinn faoi deara bristeacha beaga ar a dtugtar “grabens” mhuiniompair ar dhromchlaí uachtair sínte roinnt scarpaí. Tugann na grabins seo le fios go bhfuil an screamh lúbtha agus é á bhrú thar an tír-raon in aice láimhe, rud a fhágann go scoilteann an dromchla.

Is gnéithe measartha beag iad na grabens, níos lú ná 1km ar leithead agus níos lú ná 100 méadar ar doimhneacht, rud a thugann le fios go bhfuil siad níos óige ná na struchtúir ársa ar a bhfuil siad ina suí. Bunaithe ar an ráta doiléire de bharr garraíodóireacht tionchair, meastar go bhfuil formhór na ngearrán níos lú ná 300 milliún bliain d'aois, rud a thugann le tuiscint gur tháinig gluaiseacht le déanaí.

Aithníodh sa staidéar 48 scairp mhóra lobáit le gráinní dearbhaithe agus 244 scar sa bhreis a raibh seans ann go bhfuil gráinní orthu. Deimhneofar na torthaí seo a thuilleadh leis an gcóras íomháithe ar mhisean BepiColombo, misean comhpháirteach Eorpach/Seapánach atá beartaithe chun Mearcair a fhithisiú in 2026.

Soláthraíonn an Ghealach, a bhfuil taithí aige freisin ar fhuarú agus ar chrapadh, fianaise bhreise ar ghníomhaíocht gheolaíoch le déanaí. Léiríonn anailís ar creathanna gealaí a thaifead seismiméadair a fágadh ar dhromchla na Gealaí ag misin Apollo go bhfuil creathanna gealaí cnuasaithe in aice le scarpaí lobáit. Léiríonn íomhánna mionsonraithe de dhromchla na Gealaí ó fhithis rianta déanta ag bolláin ag preabadh síos aghaidheanna scarp, rud a léiríonn creathanna le déanaí.

Cé nach gcuirfidh misean BepiColombo sonraí seismeacha ar fáil, d’fhéadfadh a íomhánna mionsonraithe rianta bolláin a nochtadh a fheidhmíonn mar fhianaise bhreise ar creathanna le déanaí ar Mhearcair. Tugann an taighde seo léargais luachmhara ar ghníomhaíocht gheolaíoch leanúnach agus ar chrapadh Mearcair, rud a thugann tuiscint níos fearr d’eolaithe ar éabhlóid an phláinéid thar na billiúin bliain.

Foinsí:

– Nature Geoscience (irisleabhar)

– An Comhrá (alt)