Gníomhaíocht Bholcánach ar Leithinis Kamchatka na Rúise

I lár mhí Dheireadh Fómhair 2023, chonacthas bolcáin chomharsanachta ar Leithinis Kamchatka na Rúise ag brúchtadh trí íomhá a ghlac an Íomháóir Oibriúcháin Talún (OLI) ar Landsat 8. Nochtann an íomhá an stratovolcano Klyuchevskoy, arb é an bolcán gníomhach is airde san Eurasia, ag astú beag pluma gáis, gaile, agus fuinseoige i dtreo an oirthuaisceart. Chuir cruth cónúil soiléir an tsléibhe agus a phlúir ag ardú scáthanna ar an sneachta mórthimpeall, rud a chruthaigh mothú tríthoiseach.

Níos luaithe i mí an Mheithimh 2023, thuairiscigh Foireann Freagartha ar Bhrúchadh Bholcánach Kamchatka (KVERT) gur cuireadh tús le brúchtaí Strombolacha ag Klyuchevskoy. I mí Iúil, braitheadh ​​sreabhadh lava nua ar an taobh thoir theas. Lean brúchtaí pléascacha ar an bolcán, rud a d’fhág gur seoladh méideanna éagsúla luaithrigh isteach san atmaisféar. Ardaíodh an dathchód eitlíochta go oráiste uaireanta mar gheall ar na hastuithe fuinseoige agus gáis. Mar thoradh ar ghabháil na híomhá, mhéadaigh an ghníomhaíocht ag Klyuchevskoy, le méadú ar shreabhadh lava agus ábhair ghealbhruthacha ag lámhach suas le 300 méadar os cionn imeall an chráitéir.

D’astaigh bolcán eile, Bezymianny, púir bholcánach i rith an ama seo freisin. Mar sin féin, tá sé níos dúshlánaí idirdhealú a dhéanamh san íomhá mar gheall ar bhruach scamall. Ar 16 Deireadh Fómhair, chonaic KVERT méadú ar ghníomhaíocht ag Bezymianny, lena n-áirítear avalanches smionagar agus fuinseog á séideadh thart ar 70 ciliméadar soir ó thuaidh ón bolcán.

Tá clú agus cáil ar Leithinis Kamchatka as a ghníomhaíocht bholcánach, agus tá breis is 300 bolcán lonnaithe ann. Tá raon Klyuchevskaya, a léirítear san íomhá, go háirithe seans maith do dhrámaí geolaíochta. Ghlac grianghraf spásaire ón Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta comharthaí de bhrúchtanna le déanaí ó bholcáin Klyuchevskoy agus Bezymianny araon.

Foinse: Íomhá Réadlann Cruinne NASA ag Wanmei Liang, ag baint úsáide as sonraí Landsat ó Shuirbhé Geolaíochta na SA. Scéal le Lindsey Doermann.