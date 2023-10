Gabhann Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA Íomhánna de Shruth Scaird ar Iúpatar

I mí Iúil 2022, d’úsáid Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA (JWST) a NIRCam (Ceamara Near-Infridhearg) chun íomhánna infridhearg iontacha a ghabháil de Iúpatar, an pláinéad is mó sa ghrianchóras. Laistigh de na híomhánna seo, rinne na heolaithe fionnachtain iontach - scairdshruth sna domhanleithead thuaidh díreach os cionn meánchiorcal Iúpatair agus os cionn a bharraí scamall. Síneann an scairdsruth seo thar 4,800 ciliméadar (3,000 míle) agus sroicheann sé luasanna 515 ciliméadar san uair (320 míle san uair), rud a fhágann go bhfuil sé níos mó ná dhá uair chomh tapa le hairicín Chatagóir 5 ar an Domhan.

Chuir an toradh seo gan choinne iontas ar na taighdeoirí a bhí páirteach sa staidéar. Chuir an Dr. Ricardo Hueso, an príomhúdar agus léachtóir in Ollscoil Thír na mBascach sa Spáinn, a ionadh in iúl, ag rá go bhfeictear go bhfuil na guaillí doiléir roimhe seo in atmaisféar Iúpatair anois le feiceáil mar ghnéithe soiléire is féidir a rianú mar aon le rothlú tapa an phláinéid.

Tá treoluas ard an scairdshrutha curtha i leith éifeacht Coriolis, rud a fhágann go n-iompaíonn comhlachtaí pláinéadacha níos tapúla ag a meánchiorcal. Cé go n-imíonn an Domhan thart ar 1,600 ciliméadar san uair (1,000 míle san uair) ar a mheánchiorcal, bíonn luasanna thart ar 43,000 ciliméadar san uair (28,273 míle san uair) ag meánchiorcal Iúpatar. Cuireann na luasanna foircneacha seo le tréimhse rothlaithe Iúpatar de 9 n-uaire agus 50 nóiméad ag an meánchiorcal agus bíonn stoirmeacha gaoithe cumhachtacha laistigh dá scamaill ollmhóra mar thoradh air.

Bhí an fhoireann taighde ag brath ar shonraí ó JWST chun airde arda Iúpatair a bhreathnú, agus thug Teileascóp Spáis Hubble NASA breathnuithe ar airde níos ísle. Trí anailís a dhéanamh ar luasanna gaoithe ag airde éagsúla, ar a dtugtar lomadh gaoithe, chinn na taighdeoirí gur tháinig laghdú ar luas an scairdsrutha de réir mar a tháinig laghdú ar airde laistigh d'atmaisféar Iúpatair. Cúpla míle faoin sruth scaird, tomhaiseadh luasanna gaoithe ag 362 ciliméadar san uair (225 míle san uair) agus 402 ciliméadar san uair (250 míle san uair).

Léiríonn stratasféar meánchiorcal Iúpatar patrún casta ach athdhéanta de ghaotha agus teochtaí. Tugann an Dr. Leigh Fletcher, comhúdar an staidéir agus Ollamh le hEolaíocht Phláinéadach in Ollscoil Leicester, le fios go bhféadfadh an scairdshruth nua-aimsithe a bheith nasctha leis an bpatrún ascalach seo. Cabhróidh breathnuithe amach anseo leis an teoiric seo a thástáil agus solas a chur ar inathraitheacht an scairdsrutha sna blianta amach romhainn.

Ní hé seo an chéad uair a breathnaíodh sruthanna scaird ar Iúpatar. I rith na 2010í luatha, bhraith spásárthach Cassini NASA gníomhaíocht chomhchosúil díreach os cionn meánchiorcal an fhathaigh gháis, le luasanna measta de 523 ciliméadar san uair (325 míle san uair).

In aice leis an scairdsruth, léirigh na híomhánna a ghlac JWST fáinní tanaí Iúpatar, a aurorae thuaidh agus theas, agus dhá cheann dá ghealacha níos lú, Amalthea agus Adrastea. D'aimsigh spásárthach Voyager 1 de chuid NASA fáinní Iúpatar den chéad uair i 1979, agus tá sé teoiricithe gur foirmíodh iad de bharr tionchair mheitéaróideach ar cheann de ghealacha Iúpatair. Cosúil leis an Domhan, gineann réimse maighnéadach ollmhór Iúpatar a aurorae, atá 20,000 uair níos láidre ná réimse maighnéadach an Domhain. Thángthas ar na gealacha Amalthea agus Adrastea i 1892 agus 1979, faoi seach, agus fithis laistigh d'fhithis Io, ceann de Ghealach Iúpatar Gailileach.

Leanfaidh Teileascóp Spáis James Webb ag nochtadh faisnéise nua faoi ghnéithe iontacha Iúpatar sna blianta amach romhainn. Tá eolaithe ag súil go fonnmhar leis na fionnachtana amach anseo a chuirfidh lenár n-eolas ar an bhfathach gáis seo.

Foinsí:

– Staidéar foilsithe in Nature Astronomy

– Ollscoil Thír na mBascach

- Ollscoil Leicester