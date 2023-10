Faireachlanna den Chéad Ghlúin Eile agus Saoráidí Uasghrádaithe chun Taighde Eisphláinéad a Chur Chun Cinn

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag staidéir eisphláinéid le blianta beaga anuas, agus na mílte eisphláinéid dheimhnithe agus an iliomad iarrthóirí ag fanacht lena dheimhniú. De réir mar a aistríonn taighdeoirí a bhfócas ó bhrath go tréithriú, tá méadú ag teacht ar an tóir ar chomharthaí beatha agus bithchomharthaí féideartha. Táthar ag súil go gcuirfear dlús breise leis an athrú fócais seo trí réadlanna agus saoráidí uasghrádaithe na chéad ghlúine eile.

Táthar ag súil go dtabharfaidh Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA, Teileascóp Spáis Rómhánach Nancy Grace Grace, agus misean PLAnetary Transits and Ascalations of Stars (PLATO) an ESA dul chun cinn mór i dtaighde eisphláinéad. Ina theannta sin, beidh ról ríthábhachtach ag réadlanna talamh-bhunaithe mar an Teileascóp Fíor-Mhór (ELT), an Teileascóp Ollmhór Magellan (GMT), agus an Teileascóp Tríocha Méadar (TMT) maidir le tréithriú eisphláinéid.

I bpáipéar a rinneadh le déanaí, rinne foireann idirnáisiúnta de réalteolaithe iniúchadh ar an bhféidearthacht atá ann na réadlanna reatha a uasghrádú le haghaidh taighde eisphláinéad. Chuir siad na chéad torthaí éadroma i láthair na hionstraime Ardtaifigh um Íomháú agus Speictreascópacht Eiscphláinéid (HiRISE) a cuireadh isteach ar Theileascóp An-Mhórmhór Fhaireachlann an Deiscirt Eorpach (VLT).

Ligeann íomháú díreach, modh a úsáidtear níos mó chun staidéar a dhéanamh ar eisphláinéid, do réalteolaithe pláinéid a bhrath tríd an solas a léirítear óna n-atmaisféar agus óna ndromchlaí a íomháú. Leis an modh seo is féidir solas frithchaite a scrúdú trí úsáid a bhaint as speictriméadar chun comhdhéanamh ceimiceach na n-atmaisféar eisphláinéad a chinneadh.

Tá an ionstraim HiRISE ar an VLT deartha chun pláinéid ollmhóra eisghéine (EGPanna) a thréithriú sa bhanda H infridhearg. Nascann sé an t-íomhánna SPHERE agus an speictreagraf uasghrádaithe CRIRES ag baint úsáide as snáithíní snáthoptaice aon mhodha. Le taifeach de 100,000, soláthraíonn HiRISE tréithriú speictreach i bhfad níos mionsonraithe agus cumasaíonn sé paraiméadair dhinimiciúla a thomhas amhail luas fithiseach agus rothlú.

Cuireann an ionstraim uasghrádaithe seo le cumas íomháithe an VLT, ag cur ar chumas réaltmhéadair feabhsaithe, cobhsaíocht ama, bearrthaí optúla agus tarchur. Mar aon le tréithriú an atmaisféir, cabhróidh na tomhais seo le himscrúdú a dhéanamh ar fhoirmiú, comhdhéanamh agus éabhlóid an EGP.

Mar fhocal scoir, tá réadlanna agus saoráidí uasghrádaithe den chéad ghlúin eile le tabhairt chun cinn chun taighde eisphláinéad a athbheochan trí thréithriú agus imscrúdú mionsonraithe ar na saolta i bhfad i gcéin a chumasú.

Foinsí:

– An Dr. Arthur Vigan, Laboratoire d'Astrophysique de Marseille

– Faireachlann Eorpach an Deiscirt (ESO)