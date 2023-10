Forbraíonn taighdeoirí Modh Leictreach chun Sreabhadh Leictreon a Athrú in Ábhair Chandamach

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag foireann taighdeoirí ó Penn State in ábhair chandamach trí mhodh leictreach nua a fhorbairt chun treo an tsreafa leictreon a athrú. D’fhéadfadh impleachtaí a bheith ag a modh, atá léirithe in ábhair a léiríonn éifeacht chandamach aimhrialta Hall (QAH), d’fhorbairt gléasanna leictreonacha den chéad ghlúin eile agus ríomhairí chandamach.

Tá an éifeacht QAH an-dearfach go háirithe toisc go gceadaíonn sé do shreabhadh leictreon feadh imeall na n-ábhar gan aon chaillteanas fuinnimh. Cuireann an sreabhadh gan diomailt seo, ar a dtugtar sruth ciumhais chiréil freisin, deireadh le backscattering agus tá frithsheasmhacht chainníochtaithe Halla agus friotaíocht fadaimseartha nialasach ann.

Sa staidéar seo, dhear na taighdeoirí inslitheoir QAH a bhfuil airíonna sonracha aige a fheabhsóidh sreabhadh leictreon. Chuir siad cuisle sruth 5-millisecond i bhfeidhm ar an inslitheoir, rud a chuir athrú ar mhaighnéadas inmheánach an ábhair agus ina dhiaidh sin ag athrú treo an tsreafa leictreon. Tá an cumas seo chun treo a athrú ríthábhachtach chun trasdul, stóráil agus aisghabháil faisnéise i dteicneolaíochtaí chandamach a uasmhéadú.

Bhí an modh roimhe seo chun treo an tsreafa leictreon a athrú ag brath ar mhaighnéid sheachtracha, ach ní raibh an cur chuige seo oiriúnach do ghléasanna leictreonacha beaga ar nós fóin chliste. D'aimsigh na taighdeoirí modh leictreonach áisiúil nach dteastaíonn maighnéid toirtiúla. Trí mhéadú a dhéanamh ar dhlús an tsrutha fheidhmigh agus caolú na bhfeistí inslitheoir QAH, bhain siad amach dlús reatha an-ard, ag aistriú go héifeachtach an treo maighnéadaithe agus treo an iompair leictreon.

Déanann na taighdeoirí comparáid idir an t-athrú seo ó mhaighnéad go rialú leictreach in ábhair chandamach go dtí an t-aistriú i stóráil chuimhne traidisiúnta ó mhodhanna níos sine atá bunaithe ar mhaighnéadach go modhanna leictreonacha níos nuaí. Sholáthair siad freisin léirmhíniú teoiriciúil ar a modh agus fianaise phraiticiúil chun tacú lena gcuid torthaí.

Tá an fhoireann ag obair faoi láthair ar bhealaí chun leictreoin a chur ar sos agus iad ag dul ar aghaidh chun an córas a chur ar siúl agus a mhúchadh go héifeachtach. Tá siad ag fiosrú freisin modhanna chun éifeacht QAH a léiriú ag teochtaí níos airde.

Tá gealltanas ag an taighde seo go bhforbrófar gléasanna leictreonacha níos airde agus go bhféadfar acmhainneacht na ríomhaireachta chandamach a bhaint amach.

Foinse: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Aistriú leictreach ar chirality reatha imeall in inslitheoirí candamach aimhrialta Halla. Nat. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y