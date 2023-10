Aimsíonn agus Rangaíonn Uirlis Nua AI Ollnóvaí le hUathoibriú

Tá uirlis nua, lán-uathoibríoch hintleachta saorga (AI) ar a dtugtar an Bright Transient Survey Bot (BTSbot) tar éis a chéad ollnóva a bhrath, a aithint agus a rangú. Arna fhorbairt ag comhoibriú idirnáisiúnta faoi stiúir Ollscoil Northwestern, tá an cumas ag BTSbot dlús suntasach a chur le próiseas anailíse agus aicmithe ollnóva trí dheireadh a chur le hearráid dhaonna.

Baineann an cleachtas reatha le daoine a bheith ag obair taobh le córais róbatacha chun ollnóvaí a bhrath agus a anailísiú. Mheas foireann BTSbot go bhfuil thart ar 2,200 uair an chloig caite ag daoine ag cigireacht amhairc agus ag rangú iarrthóirí ollnóva le sé bliana anuas. Tríd an bpróiseas a uathoibriú, saorann BTSbot am luachmhar do thaighdeoirí chun díriú ar thascanna eile agus luas na fionnachtana a luathú.

Thug na robots agus halgartaim AI an chórais BTSbot faoi deara, d'aithin siad, agus rinne siad cumarsáid le teileascóp eile chun fionnachtain ollnóva a dhearbhú, rud a léiríonn cloch mhíle shuntasach. Is é an chéad chéim eile na samhlacha a bheachtú, rud a ligeann do na róbait fochineálacha sonracha pléascanna réaltacha a leithlisiú. Nuair a bhaintear daoine den lúb, cuirtear níos mó ama ar fáil don fhoireann taighde chun anailís a dhéanamh ar a gcuid breathnuithe agus hipitéisí nua a fhorbairt.

Chun an uirlis AI a fhorbairt, chuir an fhoireann oiliúint ar algartam meaisínfhoghlama ag baint úsáide as níos mó ná 1.4 milliún íomhá stairiúil ó bheagnach 16,000 foinse, lena n-áirítear ollnóva deimhnithe agus feiniméin réalteolaíocha eile. Cuireadh an BTSbot faoi thástáil ansin le hiarrthóir ollnóva a thángthas air le déanaí, rud a d’aithin agus a fhíoraigh sé. Nuair a bhí an t-iarrthóir diongbháilte a bheith ina ollnóva de Chineál Ia, roinn an córas uathoibrithe an fionnachtain leis an bpobal réalteolaíoch.

D’fhéadfadh an dul chun cinn seo in uathoibriú braite agus aicmiú ollnóvaí réimse na réalteolaíochta a réabhlóidiú trí luas na fionnachtana agus na hanailíse a luathú go tapa. Trí theicneolaíocht AI a ghiaráil, is féidir le taighdeoirí díriú ar na sonraí a léirmhíniú agus teoiricí nua a fhorbairt faoi bhunús na bpléascanna cosmacha seo.

Foinsí: Ollscoil an Iarthuaiscirt

Sainmhínithe:

Ollnóva: Is pléascadh cumhachtach é ollnóva a tharlaíonn ag deireadh shaolré ollréalta, rud a fhágann go scaoiltear méid ollmhór fuinnimh.

Uathoibriú: Úsáid meaisíní nó bogearraí chun tascanna a dhéanamh gan idirghabháil dhaonna.

Foghlaim Meaisín: Fothacar de hintleachta saorga a chuireann ar chumas córais foghlaim ó shonraí agus a bhfeidhmíocht a fheabhsú gan a bheith cláraithe go sainráite.