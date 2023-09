Capsúil NASA ag Iompar Samplaí Asteroid Tailte i bhFásach Utah, bailíonn eolaithe Queensland Sonraí

Beidh ról suntasach ag naonúr eolaithe Queensland i staidéar a dhéanamh ar capsule NASA ina bhfuil samplaí ó astaróideach 4.5 billiún bliain d'aois, atá le talamh a thuairteáil i bhfásach Utah. Coinníonn an capsule, atá mar chuid de mhisean OSIRIS-REx NASA, thart ar 250 gram de charraig a bailíodh ón astaróideach Bennu gar don Domhan in 2020. Seo an chéad uair a bhailigh na Stáit Aontaithe sampla ó astaróideach, agus rinne an tSeapáin a leithéid roimhe seo. misin in 2018 agus 2010. Soláthróidh an sampla a bhailítear léargais luachmhara ar fhoirmiú na Cruinne agus an ghrianchórais.

Baileoidh eolaithe Queensland sonraí ó shliocht na capsúl agus é ag dul isteach in atmaisféar an Domhain arís ar luas 12 ciliméadar in aghaidh an tsoicind, ag teacht ar theocht dromchla suas le 3,000 céim Celsius. Beidh na sonraí seo ríthábhachtach chun dearadh spásárthaí sa todhchaí a fheabhsú, le fócas ar mheáchan na capsúil a laghdú. Cuireann na heolaithe sceitimíní agus néaróga in iúl faoin misean, mar go dtugann sé dúshláin éagsúla, mar athiontráil solas lae.

Déanann an t-innealtóir Jeremy Moran, duine de na heolaithe a bhfuil baint aige le rianú an capsule, cur síos air mar bhrionglóid a bheith ag obair le NASA. Creideann sé go bhfuil sé ríthábhachtach fíorshonraí a ghabháil ón bpróiseas athiontrála, mar ní tharlaíonn misin dá leithéid ach uair amháin i gceann deich mbliana. Oibreoidh eolaithe Queensland trealamh eolaíoch ar bord na n-eitleán, ag gabháil sonraí luachmhara ó shliocht na capsúl.

Chomh maith leis na heolaithe Queensland, glacfaidh taighdeoirí ó eagraíochtaí éagsúla, lena n-áirítear Gníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine, Ollscoil Stuttgart, agus Ollscoil Queensland, páirt sa mhisean freisin. Tá sé mar aidhm ag an gcomhiarracht seo ár dtuiscint ar an ngrianchóras a fheabhsú agus dearadh spásárthaí a chur chun cinn.

