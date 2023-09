Briseann an spásaire Frank Rubio Taifead don Turas Spáis is faide ag Meiriceánach

Tá an spásaire Frank Rubio, as Miami ó dhúchas, le cloch mhíle mhór a bhaint amach trí bheith ina spásaire Meiriceánach leis an turas spáis is faide sa stair. Tar éis dó céim a bhaint amach ó chlár spásaire NASA in 2019, thosaigh Rubio ar a chéad turas spáis ar 21 Meán Fómhair, 2022. Amhail an Déardaoin, beidh 371 lá iontach caite aige sa spás, ag dul thar an taifead roimhe seo de 355 lá a bhí ag Mark Vande Hei. . Meascán de dhúshláin agus luach saothair a bhí i dturas Rubio, le chuimhneacháin mhothúchánach agus éachtaí gairmiúla iontacha.

In agallamh ón Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta, léirigh Rubio a bhuíochas as ionadaíocht a dhéanamh ar a oifig agus a fhoireann sa mhisean suntasach seo. D'aithin sé deacracht an turais, ach leag sé béim freisin ar an sásamh agus an onóir a thug sé dó. Bhí súil bhunaidh Rubio le misean sé mhí, ach mar gheall ar sceitheadh ​​​​cuisitheora sa spásárthach a raibh sé ar bord, níorbh fhéidir gnáth filleadh ar an Domhan. Mar thoradh air sin, sheol gníomhaireacht spáis na Rúise spásárthach neamhchriúite chun Rubio agus an dá chosmonauts a bhfuil an stáisiún spáis á roinnt aige a fháil ar ais.

I rith an mhisin, bhain Rubio úsáid as meicníochtaí éagsúla chun déileáil leis, lena n-áirítear fanacht dearfach, fanacht i dteagmháil lena ngaolta ar ais sa bhaile, agus a bheith ag brath ar thacaíocht a fhoireann. In ainneoin na ndúshlán atá le sárú, creideann Rubio, nuair a thugann tú gealltanas do mhisean agus go dtugann tú faoi dhian-dhá bhliain oiliúna, go dtiocfaidh tuiscint ar dhualgas agus ar fhreagracht ort.

Sular tháinig sé ina spásaire, bhí Rubio ina leifteanantchornail in Arm na SA agus fuair sé taithí luachmhar mar shaighdiúir comhraic agus píolótach. Ina theannta sin, tá dochtúireacht leighis aige agus tá sé deimhnithe mar dhochtúir teaghlaigh agus mar mháinlia eitilte.

Agus é ag breathnú chun cinn ar fhilleadh ar an Domhan dó, d’admhaigh Rubio go dtógfadh sé am dá chorp dul i dtaithí ar dhomhantarraingt. D'fhéadfadh sé idir dhá agus sé mhí a thógáil air chun gnáth-shoghluaisteacht a fháil ar ais agus meáchan a iompar go compordach.

Is é an chuimhneacháin is mó a bhfuil súil leis ag Rubio ar fhilleadh dó ná teacht le chéile arís lena theaghlach, taitneamh a bhaint as suaimhneas a chúlchlós, agus sailéad úr a bhlaiseadh. Is inspioráid é a thuras iontach do thaistealaithe spáis na todhchaí agus leagann sé béim ar an dúthracht agus na híobairtí a dhéanann spásairí ar son na heolaíochta agus na taiscéalaíochta a chur chun cinn.

