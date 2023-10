Faigheann na heolaithe amach loch láibe féideartha ar Mars

Fuair ​​​​eolaithe fianaise ar cad a chreideann siad a bhí tráth ina loch láib ar Mars, rud a d'fhéadfadh leideanna luachmhara a sholáthar agus iad ag cuardach comharthaí den saol atá caite ar an phláinéid. Dhírigh an staidéar ar Hydraotes Chaos, réigiún de thír-raon chaos ar Mars atá comhdhéanta de shléibhte, de chráitéir agus de ghleannta. Rinne taighdeoirí anailís ar íomhánna a ghlac Orbiter Taiscéalaíochta Mars de chuid NASA agus shainaithin siad limistéar comhréidh laistigh de Hydraotes Chaos a léirigh comharthaí dríodair agus láib ag bubbling aníos ón dromchla.

Tugann an staidéar le fios go bhfuil thart ar 3.4 billiún bliain ó shin, bhris córas uiscígh i Hydraotes Chaos, rud a d'eascair tuilte ollmhóra a thaisc méid mór dríodar ar an dromchla. Dá ndéanfaí mionscrúdú ar an dríodar seo, d’fhéadfadh sé go mbeadh bithchomharthaí den saol san am atá caite ar Mhars ann. Creideann na taighdeoirí gur foirmíodh an dríodar sa loch láib thart ar 1.1 billiún bliain ó shin, go maith tar éis gur dócha go n-imeoidh screamhuisce Mars agus go raibh an phláinéid neamhfháilteach.

Sa todhchaí, tá súil ag eolaithe imscrúdú breise a dhéanamh ar an loch láib ársa chun a fháil amach cathain a d'fhéadfadh Mars a bheith ináitrithe agus an saol a d'fhéadfadh a bheith ina óstach. Tá Ionad Taighde Ames de chuid NASA ag forbairt ionstraim ar a dtugtar EXCALIBR (Eastaitheoir um Anailís Cheimiceach ar Bhithmharcóirí Lipid i Regolith), a d'fhéadfaí a úsáid chun carraigeacha a thástáil le haghaidh bithmharcóirí, go háirithe lipidí. Tá breithniúcháin ann maidir le EXCALIBR a ghlacadh ar mhisean NASA amach anseo chuig an ngealach nó go Mars, agus Hydraotes Chaos mar shuíomh tuirlingthe féideartha don ionstraim seo.

Tugann an taighde seo léargas nua ar an bhféidearthacht go mbeadh Mars ag cothú na beatha uair amháin agus leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le tuilleadh taiscéalaíochta agus anailíse a dhéanamh ar an tír-raon Martian. Cuireann sé ionchais spreagúla ar fáil do mhisin amach anseo a fhéachann le rúndiamhra Mars agus comharthaí féideartha an tsaoil san am atá thart a nochtadh.

Foinse: Tuarascálacha Eolaíochta an Dúlra