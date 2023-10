Briseadh Nuálaíoch: Osclaíonn Snáithín In-ríomhchláraithe Féidearthachtaí Nua i dTeicstílí

Tá forbairt úrnua ag foireann MIT, FibeRobo, tar éis snáithín in-ríomhchláraithe a thabhairt isteach a d'fhéadfadh an tionscal teicstíle a réabhlóidiú. Tá an cumas ag an snáithín seo, ar a dtugtar snáithín leaistiméire leachtchriostail (LCE) atá gníomhaithe go teirmeach, idirghníomhaíochtaí ciúine agus freagrúla a chumasú le comhéadain athraithe cruth atá leabaithe i dteicstílí.

Murab ionann agus snáithíní a d’athraigh cruth roimhe seo, níl braiteoirí leabaithe nó comhpháirteanna casta de dhíth ar FibeRobo. Ina áit sin, conarthaíonn sé mar fhreagra ar mhéadú ar theocht agus féin-aisiompaíonn nuair a laghdaíonn an teocht. Is féidir an fheidhmiúlacht uathúil seo a bhaint amach tríd an snáithín a chúpláil le snáithe seoltaí, rud a ligeann do rialú digiteach a dhéanamh ar chruth teicstíle trí shruth leictreach a chur i bhfeidhm.

Tugann forbairt FibeRobo aghaidh ar theorainneacha snáithíní a athraíonn cruthanna faoi láthair, atá teoranta go príomha do shuíomhanna turgnamhacha. Mar shampla, d'fhéadfadh sé go scoirfidh snáithíní atá ann cheana féin ag feidhmiú tar éis ach cúpla gníomh, go mbeadh cumas crapadh teoranta acu, agus níl an cumas féin-aisiompú acu. Éilíonn roghanna eile, amhail feistí aeroibrithe, úsáid comhbhrúiteoirí aeir.

Bhain taighdeoirí MIT úsáid as elastomer criostail leachtach, atá comhdhéanta de mhóilíní a shreabhann cosúil le leachtanna ach a chruann i socruithe criostail tréimhsiúla. Trí na struchtúir criostail seo a chomhtháthú i líonra leaisteach, bhí siad in ann snáithín a chruthú a chonarthaíonn nuair a théitear é agus a shíneann ar ais go dtí a fhad bunaidh nuair a fhuaraítear é.

Go ríthábhachtach, bhí na taighdeoirí in ann tréithe an tsnáithín a rialú go beacht, mar thiús agus teocht ag a ngníomhaíonn sé, trí mheascán de cheimiceáin atá deartha go cúramach. Ceadaíonn an modh ullmhúcháin cinn seo do tháirgeadh snáithín LCE atá oiriúnach do fabraicí inchaite agus sábháilte do chraiceann an duine, cloch mhíle nárbh fhéidir le snáithíní LCE roimhe seo.

Chun dúshláin déantúsaíochta a shárú, d'fhorbair an fhoireann meaisín ag baint úsáide as páirteanna 3D-phriontáilte agus gearrtha léasair, mar aon le leictreonaic bhunúsach. Is éard atá i gceist leis an bpróiseas ná an roisín LCE a théamh, é a easbhrú trí nozzle, é a leigheas le gathanna UV, é a bhratú le hola, agus ar deireadh leas a bhaint as púdar chun é a chomhtháthú in innealra déantúsaíochta teicstíle. Is díol suntais é nach dtógann an próiseas iomlán seo ach lá amháin agus táirgeann sé thart ar aon chiliméadar de shnáithín inúsáidte.

Ní hamháin go léiríonn FibeRobo an acmhainneacht le haghaidh iarratais fhorleathan sa tionscal teicstíle ach cuireann sé buntáistí freisin i dtéarmaí inacmhainneacht. Is féidir an snáithín a tháirgeadh chomh híseal le 20 cent in aghaidh an mhéadair, rud a fhágann go bhfuil sé thart ar 60 uair níos saoire ná snáithíní a athraíonn cruth atá ar fáil ar bhonn tráchtála.

Tá an teicneolaíocht úrnua seo léirithe cheana féin a cumas trí seaicéad comhbhrú a chruthú do mhadra darb ainm Ollamh. Trí chomhartha Bluetooth a fháil ó fhón cliste, tá an seaicéad in ann an madra a “barróg”, ag soláthar compord agus ag maolú imní idirscartha.

Síneann impleachtaí FibeRobo níos faide ná teicstílí, le taighdeoirí ag súil lena húsáid i réimsí éagsúla eile, ó róbataic go cúram sláinte. Leis an nádúr ciúin sofhreagrach atá ann, scaoileann an snáithín in-ríomhchláraithe seo réimse nua féidearthachtaí, rud a chlaochlú ar an mbealach ina n-idirghníomhaíonn muid le gnáthrudaí.

Ceisteanna Coitianta:

Q: Cad é FibeRobo?

A: Is snáithín in-ríomhchláraithe é FibeRobo a d'fhorbair foireann MIT idirdhisciplíneach a dhéanann conarthaí mar fhreagra ar ardú teochta agus féin-aisiompú nuair a laghdaíonn an teocht.

C: Conas atá FibeRobo difriúil ó shnáithíní a d'athraigh cruth roimhe seo?

A: Ní éilíonn FiberRobo braiteoirí leabaithe nó comhpháirteanna casta. Is féidir é a ghníomhú go leictreach le snáithe seoltaí, rud a thairgeann smacht digiteach ar chruth teicstíle.

C: Cad iad na buntáistí a bhaineann le FibeRobo thar roghanna eile atá ann cheana féin?

A: Tugann FibeRobo aghaidh ar theorainneacha snáithíní atá ag athrú cruth faoi láthair trí chumas crapadh suntasach, féin-inchúlaitheacht agus oibriú ciúin a thairiscint. Tá sé níos inacmhainne freisin, ag costas ach 20 cent in aghaidh an mhéadair.

C: Cad iad na hiarratais féideartha FibeRobo?

A: Tá impleachtaí ag FibeRobo i teicstílí, róbataic, cúram sláinte, agus níos faide anonn. Is féidir é a úsáid chun rudaí idirghníomhacha agus oiriúnaitheacha a chruthú, ag feabhsú eispéiris úsáideoirí i réimsí éagsúla.