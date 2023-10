Úsáideann Sraith Nua Monatóireachta CubeSats Sciathán In ionad Córais Tiomáinte

Tá CubeSats, satailítí beaga a úsáidtear chun cianfhaireachán a dhéanamh ar an Domhan, ag éirí níos coitianta agus tá córais tiomána éagsúla feistithe orthu anois. Mar sin féin, glacann sraith nua monatóireachta CubeSats arna fhorbairt ag Institiúid Teicneolaíochta Aeraspáis na Spáinne (INTA) ar a dtugtar Ardchórais Nanosatailíte do Thaighde Breathnadóireachta na Cruinne (ANSER) cur chuige uathúil – úsáideann siad sciatháin in ionad córais tiomána traidisiúnta.

Tá na ANSER CubeSats deartha chun monatóireacht a dhéanamh ar thaiscumair agus lochanna san Iberia, an leithinis san Eoraip a bhfuil an Spáinn ina cuid di. Díol spéise é go bhfuil ainm na satailíte díorthaithe ón bhfocal Spáinnise le haghaidh gé fhiáine, ainmhí a bhfuil aithne air as a chumas eitilt i bhfoirmiú.

Imscarfar sciatháin ANSER CubeSats tar éis iad a sheoladh agus beidh siad spásáilte thart ar 10 km óna chéile. In ainneoin a ngaireacht, beidh na CubeSats i bhfithis ag airde 500 km ón talamh. Baineann na sciatháin úsáid as an méid beag bídeach atmaisféar atá i láthair ag an airde seo chun fórsaí tarraingthe agus ardaithe a ghiniúint, rud a ligeann do na CubeSats ainliú isteach ina suíomhanna inmhianaithe.

Nuair a bheidh siad i bhfithis, úsáidfidh ANSER CubeSats a n-íomhánna hipearspeicteacha chun íomhánna ardtaifigh de lochanna agus de thaiscumair a ghabháil. Cuirfidh na híomhánna seo ar a gcumas monatóireacht a dhéanamh ar leibhéil uisce agus guaiseacha a d’fhéadfadh a bheith ann mar bhláth algach a aithint. Agus a gcostas sách íseal, cuireann na CubeSats réiteach inacmhainne ar fáil chun monatóireacht a dhéanamh ar dhobharlaigh.

Cé go laghdaíonn an córas tiomána éighníomhach seo saolré an mhisin, feiceann forbróirí ANSER CubeSats gur deis é leaganacha feabhsaithe a sheoladh amach anseo. De réir mar a leanann cumas crua-earraí ag dul chun cinn agus costais seolta ag laghdú, tá sé beartaithe acu CubeSats nua a sheoladh gach 2-3 bliana de réir mar a dhíothaíonn na cinn níos sine.

Faoi láthair, tá seoladh ANSER CubeSats ar feitheamh agus an eitilt Vega VV23 faoi sheiceálacha tar éis seoladh scrofa. Tá nuashonruithe ar dháta seolta nua fós le fógairt. Táthar ag súil go rachaidh ANSER CubeSats ar eitilt go luath agus go léireoidh siad éifeachtacht na sciatháin mar mhodh tiomána satailíte.

Foinsí:

