Nocht staidéar le déanaí a foilsíodh in Communications Earth & Environment fianaise nua a léiríonn nasc suimiúil idir astaróideach gar don Domhan agus ár ngealach. Ar a dtugtar Kamo'oalewa, tá an astaróideach seo ag orbiting laistigh de 9 milliún míle den Domhan gach Aibreán ó fuarthas amach é i 2016. Mar sin féin, ní raibh sé ach i 2021 a fuair eolaithe a cosúlacht iontas i gcomhdhéanamh leis an ghealach.

Míníonn an príomhúdar Renu Malhotra, eolaí pláinéadach in Ollscoil Arizona, go dtugann an anailís nua seo le fios go bhfuil an ghealach mar fhoinse dóchúil Kamo'oalewa, a aistríonn go “an blúire ascalach” i Haváís. Spreag airíonna fithise aisteacha an astaróideach tuilleadh imscrúdaithe. Ar an gcéad dul síos, is cosúil go bhfithisíonn Kamo'oalewa an Domhan, in ainneoin gurb é an ghrian a pháirtí. Ar an dara dul síos, murab ionann agus go leor réad gar don Domhan a bhfuil saolréanna níos giorra acu, meastar go bhfanfaidh an astaróideach seo cóngarach don Domhan ar feadh na milliúin bliain.

Nocht imscrúdú breise ar speictream Kamo'oalewa go raibh airíonna astaithe solais agus ionsúcháin an astaróideach mar chomhartha ar charraig na gealaí. Spreag an fhionnachtain seo gan choinne na taighdeoirí chun insamhladh a dhéanamh ar thionchair astaróideacha féideartha ar an ngealach, ag iniúchadh na bhfórsaí imtharraingthe ina dhiaidh sin a d'fhéadfadh blúirí gealaí a dhíbirt isteach i bhfithisí gar don Domhan. Chun a n-iontas, fuair siad amach go bhféadfadh codán de na blúirí carraige seo go deimhin dul i bhfithis i bhfad i gcéin timpeall na gréine seachas tuirlingt ar an Domhan nó filleadh ar dhromchla na gealaí.

Síneann impleachtaí na dtorthaí seo níos faide ná bunús Kamo'oalewa. Cuireann siad léargais luachmhara ar fáil d’eolaithe ar asteroidí guaiseacha gar don Domhan agus cuireann siad lenár dtuiscint ar an dinimic chasta idir coirp neamhaí inár ngrianchóras. Ag bogadh ar aghaidh, tá sé mar aidhm ag an bhfoireann na coinníollacha beachta a bhaineann le hathrú na carraige isteach ina bhfithis reatha a nochtadh agus uainiú beacht an teagmhais tionchair a aimsiú.

Mar fhocal scoir, osclaíonn fionnachtain Kamo'oalewa bealaí nua taighde agus ardaíonn sé ceisteanna spreagúla maidir le stair na gealaí agus bunús na n-astaróidigh inár gcomharsanacht chosmaí.

CC

C: Cad é an tábhacht atá leis an astaróideach Kamo'oalewa?



A: Tá an astaróideach Kamo'oalewa suntasach mar go léiríonn sé comhdhéanamh cosúil leis an ngealach, ag tabhairt leideanna d'eolaithe faoi bhunús na gealaí.

C: Cén fáth a mbreathnaítear ar Kamo'oalewa mar “samhail-satailít” den Domhan?



A: Meastar gur samhail-satailít den Domhan é Kamo'oalewa toisc go bhfithis sé gar dár bplainéad, cé gurb é an ghrian a comhpháirtí iarbhír.

C: Cad iad na hairíonna uathúla de Kamo'oalewa a tharraing aird na réalteolaithe?



A: Tarraingíodh réalteolaithe go Kamo'oalewa mar gheall ar a bhfithis neamhghnách timpeall an Domhain agus a ghaireacht fhadtéarmach réamh-mheasta dár bplainéad.

C: Conas a chinn na heolaithe go bhfuil Kamo'oalewa déanta as carraig ghealach?



A: Rinne na heolaithe anailís ar an solas a astaítear agus a shúitear ag Kamo'oalewa, rud a léirigh a chomhdhéanamh mar charraig na gealaí.

C: Cad iad na himpleachtaí atá ag na torthaí seo dár dtuiscint ar asteroidí gar don Domhan?



F: Cuireann na torthaí léargais ar fáil ar dhinimic chasta na n-astaroidí gar don Domhan agus cuireann siad lenár dtuiscint ar a nguaiseacha féideartha.

C: Cad iad na chéad chéimeanna eile do thaighdeoirí?



A: Áirítear ar na chéad chéimeanna eile imscrúdú a dhéanamh ar na coinníollacha ba chúis le fithis reatha Kamo'oalewa agus cinneadh a dhéanamh ar uainiú beacht an tionchair a chruthaigh an blúire gealaí ejected.