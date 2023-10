Meicníocht Comhdhlútháin Próitéine i Néaróin Glacadóir Teagmhála

Tá ról ríthábhachtach ag baint lenár bhfolláine fhisiciúil, mhothúchánach agus shóisialta. Tá sé riachtanach le haghaidh comhtháthú céadfach, léiriú mothúchánach, agus forbairt chognaíoch. Ligeann an cumas teagmháil a bhrath dúinn naisc a chruthú le daoine eile agus an domhan thart orainn a thuiscint. Ach conas go díreach a dhéanann cealla inár gcorp fórsaí meicniúla a bhrath agus a tharchur?

Tá staidéar le déanaí a foilsíodh in Nature Cell Biology ag taighdeoirí ó ICFO agus IRB Barcelona tar éis solas a thabhairt ar an meicníocht trína n-aistríonn próitéin comhdhlúthán ó leacht go stáit atá cosúil le soladach i néaróin tadhaill-ghabhdóirí. Is coimpléisc bhithmhóilíneacha iad comhdhlútháin phróitéin a bhfuil ról acu i bpróisis éagsúla fiseolaíocha agus phaiteolaíocha.

Dhírigh na taighdeoirí ar phróitéin ar a dtugtar MEC-2, atá freagrach as meicnic membrane agus gníomhaíocht cainéal ian. Fuair ​​​​siad amach go bhfoirmíonn MEC-2 comhdhlútháin i néaróin receptor tadhaill. Trí íomháú fluaraiseacht agus teicnící micreascópachta móilíneacha, thug na taighdeoirí faoi deara dhá dhaonra éagsúla de MEC-2: linn leacht in aice leis an gcorp cille a chuidíonn le hiompar, agus daonra aibí soladach-mhaith sna neurites distal a chothaíonn fórsaí meicniúla le linn tadhaill.

Léirigh turgnaimh eile na meicníochtaí móilíneacha taobh thiar den phróiseas comhdhlúthaithe agus an chaoi a n-athraíonn airíonna meicniúla na gcomhdhlúthán le himeacht ama. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach freisin go gcuireann próitéin eile ar a dtugtar UNC-89 chun cinn aibiú righin comhdhlúthán MEC-2, rud a fhágann go n-aistrítear a bhfeidhm bhitheolaíoch.

Tugann na torthaí seo léargas ar an ról atá ag comhdhlúthán próitéine i mechanotransduction, áit a ndéanann cealla spreagthaí meicniúla a thiontú ina ngníomhaíocht leictriceimiceach. Aistríonn an t-aistriú ó shreabhán go stáit atá cosúil le soladach feidhm na gcomhdhlúthán, rud a chuireann ar a gcumas comhtháthú agus comhshó leideanna meicniúla a éascú le linn meicnithe.

Is féidir le tuiscint a fháil ar fheidhm comhdhlúthán próitéine impleachtaí suntasacha a bheith aige ar fhorbairt teiripí agus cóireálacha nuálacha. D'fhéadfadh sé cabhrú le sonraí móilíneacha a bhaineann le haistrithe dochta i sláinte agus galair a aithint, chomh maith le léargais a sholáthar ar neamhoird néareolaíocha.

Foinse: Nature Cell Biology (níl URL curtha ar fáil)

Sainmhínithe:

– Comhdhlútháin phróitéin: Coimpléisc bhithmhóilíneacha a fhoirmíonn struchtúir atá cosúil le leacht i gcealla.

– Meicnaistriúchán: An próiseas trína ndéanann cealla spreagadh meicniúil a thiontú ina ghníomhaíocht leictriceimiceach.

– Aibiú rigideachta: An trasdul comhdhlúthán ó staid sreabhán go staid sholadach.

– Meicniú: An dearcadh ar fhórsaí meicniúla ag cealla.