Filleann an Taiscéalaí OSIRIS-REx ar an Domhan le Sampla ó astaróideach Bennu

Tá an taiscéalaí OSIRIS-REx de chuid NASA le tabhairt chun críche a mhisean agus é ag eitilt cois na Cruinne agus ag scaoileadh a sampla luachmhar ón astaróideach Bennu gar don Domhan. Tá an capsule samplach le dul trí atmaisféar an Domhain agus tuirlingt i bhfásach Utah an deireadh seachtaine seo, le NASA ag soláthar clúdach beo ar an imeacht. Cé go seoltar an sampla go sábháilte chuig seomra glan le haghaidh tuilleadh anailíse, leanfaidh OSIRIS-REx lena thuras chun an t-astaróideach Apophis a iniúchadh.

Bhí misean OSIRIS-REx lán de dhúshláin gan choinne agus de chuimhneacháin socraithe taifead. Nuair a chuaigh an spásárthach go dlúth le Bennu chun sampla a bhailiú, fuair sé amach go bhfuil dromchla an astaróideach cosúil le poll liathróidí plaisteacha. D'fhéadfadh an nochtadh seo a bheith ina bhagairt don spásárthach, ach thacaigh sé go tapa le sábháilteacht. Anois, tá eolaithe ag fanacht go fonnmhar le hanailís na gcarraigeacha agus na hithreach ó Bennu, rud a d'fhéadfadh léargais luachmhara a sholáthar ar thús ár gcóras gréine agus ar chomhdhéanamh asteroids in aice leis an Domhan.

Chomh maith leis an taiscéalaí OSIRIS-REx a bheith ar ais, tá fionnachtana eolaíocha suimiúla eile ag déanamh ceannlínte. Fógraíodh buaiteoirí Duaiseanna Ig Nobel 2023, ag ceiliúradh dúshláin taighde a chuimsíonn ó athbheochan damháin alla marbh go dtí líon na ribí srón i ngach ceann de shrón duine a chinneadh. Cé nach bhfuil na dámhachtainí seo cleamhnaithe leis na Duaiseanna Nobel, tá sé mar aidhm acu ómós a thabhairt don samhlaíocht agus spéis san eolaíocht, sa leigheas agus sa teicneolaíocht a spreagadh.

Nochtadh tochailtí i sráidbhaile Ostarach bróg leathair thar a bheith dea-chaomhnaithe ón dara haois R.Ch. Léiríonn lásaí na mbróg, atá fós slán tar éis breis agus 2,000 bliain, cumas caomhnaithe salann carraige, a baineadh amach sa sráidbhaile le linn na hIarannaoise. Tá an tochailt seo mar chuid d’iarracht níos leithne le foghlaim faoi shaol na mianadóirí san Iarannaois agus tá blúirí luachmhara de mhíreanna eile aimsithe aici.

Ar deireadh, d'éirigh le heolaithe ábhar géiniteach a leithlisiú ó eiseamal músaem den tíogair Tasmánach, ar a dtugtar tíolicín freisin. Fuair ​​​​an tíogair Tasmanian beo deireanach bás i 1936, ach leis an ábhar géiniteach, is féidir le taighdeoirí anois tuiscint níos iomláine a fháil ar ghéinte an speicis. D’fhéadfadh an t-eolas seo cur le hiarrachtaí an tíogair Tasmánach a aiséirí agus é a thabhairt ar ais ó éag.

Leanann na dul chun cinn agus na fionnachtana suntasacha seo i saol na heolaíochta agus na taiscéalaíochta ag brú teorainneacha eolais an duine agus ag múscailt ár bhfiosracht faoin domhan thart orainn.

