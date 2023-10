Forbraíonn NIST Ceamara Sársheoltóra Ceannródaíoch le Taifeach Gan Fasach

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag taighdeoirí ón Institiúid Náisiúnta um Chaighdeáin agus Teicneolaíocht (NIST) i dteicneolaíocht íomháithe trí cheamara sársheoltach a chruthú le 400,000 picteilín iontach. Tá an cumas ag an ngléas suntasach seo, a bhfuil 400 uair níos mó picteilín ann ná aon cheamara eile dá leithéid, taighde eolaíoch agus íomháú bithleighis a réabhlóidiú.

Trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht sársheoltóireachta, is féidir leis na ceamaraí seo comharthaí solais thar a bheith lag a astaítear ó réada neamhaí i bhfad i gcéin a ghabháil nó anailís a dhéanamh ar réigiúin shonracha den inchinn dhaonna. Le háireamh picteilín níos airde, samhlaíonn eolaithe raon leathan feidhmchlár nua i réimsí eolaíocha éagsúla.

Is éard atá sa cheamara atá forbartha ag NIST ná eangach de shreanga ultratanacha leictreacha a fhuaraítear go dtí teochtaí absalóideacha gar do nialas. Ligeann an teocht íseal seo do shreabhadh leanúnach srutha gan aon fhriotaíocht go dtí go mbuaileann fótón ceann de na sreanga. Ag an suíomh beacht sin, cuirtear isteach ar an sársheoltacht, rud a fhágann gur féidir an fótón teagmhais a bhrath. Trí shuíomhanna agus déine na bhfótóin iolracha a chomhcheangal, cruthaítear íomhá mhionsonraithe.

Bhí atriallta luatha de cheamaraí sársheoltóra teoranta do chúpla míle picteilín, rud a fhágann nach raibh siad praiticiúil i gcás go leor feidhmchlár. Ba é an príomhchonstaic maidir leis an líon picteilín a mhéadú ná an dúshlán a bhaineann le gach picteilín a nascadh le líne léite an cheamara, toisc go dteastaíonn teocht oibriúcháin ultralow ó na comhpháirteanna sársheoltóra.

Chun an chonstaic seo a shárú, cheap foireann taighde NIST, in éineacht lena gcomhoibrithe ó Saotharlann Scaird Tiomáint NASA agus Ollscoil Colorado Boulder, réiteach cliste. Chomhtháthaigh siad comharthaí ó ilphicteilín ar chúpla sreang léamh amach teocht an tseomra. Trí na braiteoirí a oibriú ag sruth díreach faoi bhun na tairsí uasta, cuirtear isteach ar an sársheoltacht nuair a bhuaileann fótón picteilín. Braitear an comhartha leictreach mar thoradh láithreach, rud a ligeann do ghabháil tapa íomhá.

Baineann dearadh an cheamara nua úsáid as eagair thrasnacha de nanáirí sársheoltacha, atá cosúil le cluiche tic-tac-toe. Seasann gach picteilín do réigiún ar leith ag crosbhealach na n-uachtair ingearacha agus cothrománacha. Trí chomharthaí a thomhas ó shraith iomlán nó ó cholún picteilín ag an am céanna, laghdaigh na taighdeoirí go suntasach líon na sreanga léite amach riachtanacha.

Chuir an dul chun cinn seo ar chumas na foirne an t-áireamh picteilín a mhéadú go tapa ó 20,000 go 400,000 iontach i gceann cúpla seachtain. Tá an chuma ar an scéal go bhfuil sé indéanta an teicneolaíocht a mhéadú go ceamaraí a bhfuil na mílte nó fiú na mílte picteilín acu.

Sa bhliain amach romhainn, díreoidh na taighdeoirí ar íogaireacht an cheamara a fheabhsú chun beagnach gach fótón a thagann isteach a ghabháil. Cuirfidh an dul chun cinn seo ar chumas an cheamara barr feabhais a chur ar thascanna éadroma íseal, mar shampla réaltraí laga nó pláinéid i bhfad i gcéin a íomháú, cur le ríomhaireacht chandamach fótóin-bhunaithe, agus cuidiú le taighde bithleighis trí solas gar-infridhearg a ghiaráil chun fíochán daonna a shamhlú.

A bhuí le hobair cheannródaíoch fhoireann NIST, tá cuma an-dearfach ar thodhchaí na gceamaraí sársheoltacha ardtaifigh.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

Cad is ceamara sársheoltach ann?

Is gléas ard-íomháithe é ceamara sársheoltach a úsáideann teicneolaíocht sársheoltach chun comharthaí solais atá thar a bheith lag a bhrath. Feidhmíonn sé trí shreanga leictreacha ultra-tanaí a fhuarú go dtí gar do nialas iomlán, rud a ligeann do shreabhadh sruth gan bhriseadh go dtí go mbuaileann fótón ceann de na sreanga, ag cur isteach ar an sársheoltacht agus ag cumasú fótóin a bhrath.

Cad iad na buntáistí a bhaineann le comhaireamh picteilín níos airde i gceamara sársheoltach?

Tá buntáistí éagsúla ag baint le méadú ar an líon picteilín i gceamara sársheoltach. Ceadaíonn sé íomháú ardtaifigh, rud a éascaíonn gabháil íomhánna níos mionsonraithe agus níos cruinne. Ina theannta sin, méadaíonn comhaireamh picteilín níos airde cumas an cheamara le haghaidh taighde eolaíoch, mar shampla rudaí neamhaí i bhfad i gcéin a scrúdú nó staidéar a dhéanamh ar réigiúin shonracha den inchinn dhaonna.

Conas a sháraigh foireann taighde NIST an dúshlán a bhaineann le gach picteilín a nascadh le líne léite amach an cheamara?

D'fhorbair na taighdeoirí ag NIST cur chuige nua chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán a bhaineann le gach picteilín a nascadh leis an líne léite amach. Chomhtháthaigh siad comharthaí ó ilphicteilín ar chúpla sreang léamh amach teocht an tseomra, rud a laghdaigh líon na nasc riachtanach. Trí na braiteoirí a oibriú beagán faoi bhun a n-uasthairsí reatha, d'fhéadfaí an cur isteach a tharla de bharr fótón ag bualadh picteilín a bhrath, rud a chuir ar chumas íomhá éifeachtach a ghabháil.

Cad iad na feidhmeanna féideartha a bhaineann leis an gceamara sársheolta seo?

Tá go leor feidhmeanna féideartha ag an gceamara sársheoltóra ardtaifigh atá forbartha ag NIST. D’fhéadfaí é a úsáid chun íomhánna de réaltraí caola nó de phláinéid lasmuigh den ghrianchóras a ghabháil faoi choinníollacha solais íseal. Ina theannta sin, tá an poitéinseal aige cur le ríomhaireacht chandamach fótóin-bhunaithe agus cuidiú le taighde bithleighis trí fhíochán daonna a fheiceáil ag úsáid solas gar-infridhearg.