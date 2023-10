Nochtann Staidéar Nua Imeacht Múchta Ársa de bharr Athrú Aeráide

Tá staidéar úrnua le déanaí tar éis solas a thabhairt ar dhul ar iarraidh mistéireach grúpa ainmhithe muirí ar a dtugtar biota Malvinoxhosan ó shár-ilchríoch Gondwana. Leis na céadta bliain, tá eolaithe faoi imshuí ag an éag tobann de na créatúir uisce-áitribh, a tharla thart ar 390 milliún bliain ó shin. Mar sin féin, tá foireann taighdeoirí tar éis a chinneadh anois go raibh ról ríthábhachtach ag athrú aeráide ina n-éag.

Ina gcuid staidéir, a foilsíodh i Earth-Science Reviews, rinne na heolaithe athanailís ar na céadta iontaisí a bhain le biota Malvinoxhosan. Léiríonn a gcuid torthaí go raibh tionchar millteach ag laghdú ar leibhéil na farraige, de bharr athrú aeráide, ar na hainmhithe mara seo. Cé nach raibh an titim ar leibhéal an uisce féin freagrach go díreach as a n-éag, spreag sé athruithe aeráide suntasacha nach raibh biota Malvinoxhosan in ann oiriúnú dóibh.

Ar cheann de phríomhthionchair an laghdaithe ar leibhéal na farraige bhí an cur isteach ar shruthanna aigéin timpeall an Phóil Theas, rud a d’fhág gur briseadh síos “bacainní teirmeacha imlíne”. Chuir na bacainní seo ar chumas uisce níos teo ón meánchiorcal meascadh le huiscí níos fuaire ó dheas. Mar sin féin, tháinig an biota Malvinoxhosan chun cinn chun a bheith rathúil in uiscí níos fuaire, agus mar thoradh ar chur isteach tobann ar a ngnáthóg chuaigh siad ar iarraidh sa deireadh. Mar thoradh air sin, thit an t-éiceachóras ar fad timpeall an Pol Theas.

Tá suntas láidir ag baint leis an taighde seo sa lá atá inniu ann, agus aird ar an ngéarchéim bhithéagsúlachta atá romhainn faoi láthair. Leagann an staidéar béim ar íogaireacht timpeallachtaí polacha agus éiceachórais maidir le hathruithe ar leibhéal agus ar theocht na farraige. Ar an drochuair, is minic a bhíonn aon athruithe a tharlaíonn sna héiceachórais leochaileacha seo do-aisiompaithe.

Tugann an t-imeacht ársa díothaithe seo léargas gruama ar ár staid reatha. Is ábhar díomá iad na cosúlachtaí idir an t-am atá thart agus an lá atá inniu ann, agus cuireann siad i gcuimhne don ghá práinneach aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide agus cothromaíocht íogair éiceachórais ár bplainéad a chosaint.

Ceisteanna Coitianta

C: Cad é Gondwana?

A: Sár-ilchríoch a bhí i Gondwana a bhí ann ó thart ar 550 milliún bliain ó shin go timpeall 180 milliún bliain ó shin. Is éard a bhí ann Meiriceá Theas an lae inniu, an Afraic, an Araib, Madagascar, an India, an Astráil agus Antartaice.

C: Cad ba chúis leis an éag an biota Malvinoxhosan?

F: Tugann staidéar a rinneadh le déanaí le fios gur tharla an t-athrú aeráide ba chúis le díothú biota Malvinoxhosan, go sonrach laghdú ar leibhéil na farraige a chuir isteach ar a ngnáthóg.

C: Conas a chuaigh an laghdú ar leibhéil na farraige i bhfeidhm ar bhiotas Malvinoxhosan?

F: Chuir an laghdú ar leibhéil na farraige isteach ar shruthanna aigéin timpeall an Phóil Theas, rud a d’fhág briseadh síos ar bhacainní tábhachtacha teirmeacha. Mar thoradh air seo thit an t-éiceachóras a raibh an biota Malvinoxhosan ag brath air, rud a d’fhág go raibh siad imithe in éag.

C: Cad é an tábhacht a bhaineann leis an taighde seo?

F: Leagann an taighde seo béim ar íogaireacht timpeallachtaí polacha agus éiceachórais maidir le hathruithe ar leibhéal agus ar theocht na farraige. Feidhmíonn sé mar rabhadh faoin tionchar dochúlaithe a d’fhéadfadh a bheith ag athrú aeráide ar éiceachórais leochaileacha san am a chuaigh thart agus san am i láthair.