Aimsíonn réalteolaithe an pléasctha raidió is faide i gcéin, ag nochtadh an tsolais ar ábhar na cruinne

Tá fionnachtain spreagúil déanta ag foireann réalteolaithe – deir siad gur bhraith siad an pléasctha raidió is faide i gcéin a chonacthas riamh. Creidtear gur tháinig an pléasctha, a braitheadh ​​​​den chéad uair i mí an Mheithimh 2022 ag teileascóp na hAstráile Ciliméadar Array Pathfinder (ASKAP), ó ghrúpa réaltraí cumaisc. Meastar gurb ionann an fuinneamh a scaoiltear le linn na hócáide cosmaí seo agus 30 bliain d’astúchán iomlán na gréine, agus é comhdhlúite ina chodán de milleasoicind.

Trí úsáid a bhaint as sraith miasa a bhí ceangailte leis an teileascóp raidió, bhí na taighdeoirí in ann foinse an phléasctha raidió a laghdú. Bhain siad úsáid ansin as Teileascóp An-mhór Réadlann an Deiscirt Eorpach chun cuardach a dhéanamh ar an réaltra as ar tháinig an pléasctha. Is é an fionnachtain seo an chéad uair a fuarthas amach go raibh pléasctha den chineál seo níos sine agus níos faide ar shiúl ná aon pléasctha raidió tapa a braitheadh ​​roimhe seo.

Tá pléascanna mear raidió, ar bíoga gearrshaolacha iad d’astuithe raidió dian, tar éis na réalteolaithe a chur amú le blianta anuas. Cé go bhfuil tuairim is 50 aimsithe go dtí seo, creideann eolaithe go bhfuil na mílte eile ag fanacht le brath. Ina theannta sin, tugann an staidéar le tuiscint go bhféadfadh na pléascanna seo léargais luachmhara a sholáthar maidir le mais na cruinne a thomhas.

Chruthaigh na modhanna reatha a úsáidtear chun mais na cruinne a mheas torthaí contrártha a thugann dúshlán múnla caighdeánach na cosmeolaíochta. Mar sin féin, molann na taighdeoirí taobh thiar den fhionnachtain seo gur féidir le staidéar a dhéanamh ar phléascanna raidió tapa cuidiú leis na píosaí atá in easnamh den bhfreagra a líonadh. Go sonrach, trí bhreathnú ar na pléascanna seo, is féidir le heolaithe an t-ábhar "ar iarraidh" idir réaltraí a thomhas agus tuiscint níos cruinne a fháil ar mhais na cruinne.

Dar leis an Ollamh Ryan Shannon, comh-cheannaire ar an staidéar, tá níos mó ná leath den ghnáth-ábhar a bhfuiltear ag súil leis sa chruinne ar iarraidh. Creidtear go bhfuil an t-ábhar seo suite sa spás idir réaltraí, ach déanann a nádúr idirleata agus te deacair é a bhrath ag baint úsáide as teicnící traidisiúnta. Tá torthaí na foirne ar aon dul le hobair an réalteolaí Astrálach Jean-Pierre Macquart nach maireann, a léirigh in 2020 go nochtann pléascanna raidió níos faide i gcéin gáis idirleata idir réaltraí.

Deimhníonn an fionnachtain is déanaí seo leitheadúlacht na bpléascann raidió gasta sa chosmos agus leagann sé béim ar a dtábhacht ionchasach maidir le staidéar a dhéanamh ar struchtúr na cruinne. Admhaíonn an fhoireann, áfach, go bhféadfadh go bhfuil an ghlúin reatha teileascóip ag baint amach a dteorainneacha maidir le pléasctha níos faide i gcéin a bhrath. Beidh gá le gléasanna níos cumhachtaí amach anseo chun rúndiamhra na bhfeiniméin chosmaí seo a nochtadh.

