Tugann Spásárthach OSIRIS-REx NASA Sampla astaróideach Stairiúil ar ais go dtí an Domhan

Achoimre: Chríochnaigh spásárthach OSIRIS-REx NASA a misean go rathúil, ag tabhairt an chéad sampla astaróideach ar ais go SAM ar 24 Meán Fómhair. Bhailigh an spásárthach an iomarca samplaí ó dhromchla an astaróideach, rud a d'eascair moill ar chríochnú an Sampla Touch-and-Go Meicníocht Fála (TAGSM). Ina theannta sin, tá sonraí fógartha ag NASA faoi astaróideach atá ag druidim, Asteroid 2023 SN6, a rachaidh thar an Domhan inniu ag fad 4.8 milliún ciliméadar.

D'fhill spásárthach OSIRIS-REx NASA ar ais go dtí an Domhan le déanaí tar éis dó achar 7 billiún ciliméadar a thaisteal. Thuirling an spásárthach ar an astaróideach Bennu agus bhailigh sé samplaí deannaigh agus carraige óna dhromchla. Mar sin féin, thug sé níos mó samplaí ar ais ná mar a bhíothas ag súil leis, rud a chuir moill ar an bpróiseas fála samplaí. Chuir Christopher Snead, leas-cheannaire coimeádta OSIRIS-REx ag Ionad Spáis Johnson NASA, sceitimíní in iúl faoin ábhar flúirseach a bailíodh ón astaróideach.

I bhforbairt ar leith, chuir NASA sonraí ar fáil faoi astaróideach atá ag druidim, Asteroid 2023 SN6. Tá an astaróideach seo ag taisteal i dtreo na Cruinne faoi láthair ar luas 30,564 ciliméadar san uair agus déanfaidh sé an cur chuige is gaire di inniu ag fad 4.8 milliún ciliméadar. Cé go bhféadfadh cuma mhór a bheith ar an bhfad seo, tá sé measartha beag ag cur san áireamh an scála réalteolaíoch.

Tá astaróideach 2023 SN6 thart ar 86 troigh ar leithead, nach bhfuil mór go leor le bheith rangaithe mar Réad a d’fhéadfadh a bheith Guaiseach. Baineann sé leis an ngrúpa Apollo de Asteroids Near-Earth, ainmnithe i ndiaidh astaróideach Apollo 1862 a d'aimsigh Karl Reinmuth. Is é seo an chéad chur chuige agus an t-aon chur chuige gar do Asteroid 2023 SN6 don Domhan, de réir tuar NASA.

Foinsí:

– misean OSIRIS-REx NASA

– Lárionad NASA um Staidéar ar Rudaí Neas-Domhain (CNEOS)