Na hÁiteanna is Fearr chun an “Fáinne Dóiteáin” Gréine Eclipse a fheiceáil i San Antonio

Ar an Satharn, 14 Deireadh Fómhair, beidh eclipse gréine annular ar a dtugtar an “fáinne na tine” le feiceáil in áiteanna éagsúla ar fud na Stát Aontaithe. Beidh San Antonio, Texas ar cheann de na háiteanna is mó ráchairt chun an ócáid ​​neamhaí seo a fheiceáil. Le daonra de 1.45 milliún, is é San Antonio an chathair is mó i gcosán lárnach an eclipse.

Cé go mb’fhéidir nár pléadh go forleathan San Antonio mar cheann scríbe is fearr don eclipse seo, aithníodh le déanaí é mar an áit luach is fearr chun cuairt a thabhairt air le haghaidh turas eitilt-isteach, eitilt amach an eclipse. In ainneoin seans 61% de chlúdach scamall ar an lá, fiú mura n-éiríonn le cuairteoirí a mbealach go San Antonio, beidh sé fós mar phríomhshuíomh na dTexans chun an “fáinne tine” a fheiceáil.

Tá sé socraithe go mairfidh an eclipse timpeall trí huaire an chloig, agus beidh an “fáinne tine” le feiceáil ar feadh 4 nóiméad agus 21 soicind ag 11:52 am CDT. Beidh sé seo ar an gcéad eclipse gréine annular sna Stáit Aontaithe ó 2012 agus an ceann deireanach go dtí 2039.

Tá San Antonio ullmhaithe go maith chun freastal ar chuairteoirí don eclipse seo. Le níos mó ná 50,000 seomraí óstáin, bóithre fairsinge, raon leathan de roghanna bia, agus páirtithe faire iomadúla agus imeachtaí eagraithe ar fud an eclipse, tá sé ina láthair den scoth le haghaidh féachana. Cuirtear i gcuimhne do chuairteoirí spéaclaí gréine eclipse a úsáid le haghaidh féachana sábháilte, toisc nach bhfuil sé sábháilte riamh breathnú go díreach ar an ghrian gan cosaint súl ceart.

Eagraíodh go leor cóisirí faire i San Antonio chun an eclipse gréine annular a cheiliúradh. La Fiesta del Sol: Reáchtálfar Ócáid Eclipse an Ghrian Annular ag Ionad Oideachais Scobee. Áireofar ar an ócáid ​​seo ar nós na féile trucailí bia, cur i láthair, teileascóip ghrianscagtha, agus gníomhaíochtaí láimhe le haghaidh féachana poiblí.

Beidh SeaWorld San Antonio ina óstach ar chóisir eclipse freisin, ag tairiscint sneaiceanna agus deochanna ar théama an eclipse, ceol DJ, agus an deis chun coaster a thiomána le linn an eclipse.

Dóibh siúd atá ar thóir eispéireas níos suaimhní, osclóidh The Good Kind Southtown go luath le haghaidh Cóisir Faire Eclipse ar a lawns agus a limistéir lasmuigh. Is féidir le haíonna páirt a ghlacadh i yoga saor in aisce, taitneamh a bhaint as brunch, agus taitneamh a bhaint as cocktail speisialta ar théama na gréine ar a dtugtar The Eclipse.

I measc na bpáirtithe faire eile tá Zú San Antonio, Hyatt Regency San Antonio Riverwalk, Ionad Oideachais Misean San Jose, The DoSeum, agus Páirc Eisenhower.

Tá San Antonio ag ullmhú chun eispéireas cuimhneacháin a sholáthar do chuairteoirí agus do mhuintir na háite araon le linn eclipse gréine “fáinne na tine”. Is ceann scríbe é a thairgeann áilleacht nádúrtha agus bonneagar turasóireachta bríomhar, rud a fhágann gur áit iontach é chun an ócáid ​​iontach seo a fheiceáil.

Foinsí:

– Timeanddate.com

– WhenIsTheNextEclipse.com