Aimsíonn réalteolaithe Soinneáin mistéireach na dTonnta Raidió Ó 8 mBilliún Bliain ó shin

Nochtann tuarascáil le déanaí ó CNN.com go bhfuil fionnachtain iontach déanta ag réalteolaithe - braite pléasctha mistéireach tonnta raidió a ghlac 8 billiún bliain as cuimse chun an Domhan a bhaint amach. Ní hamháin go bhfuil na pléascanna tapa raidió seo (FRBanna) thar a bheith i bhfad i gcéin, ach tá siad thar a bheith fuinniúil freisin.

Is pléascanna dian de thonnta raidió iad FRBanna nach maireann ach na milleasoicindí. Tá a mbunús fós anaithnid den chuid is mó, ach creidtear gur flashes neamhbhuan extragalactic de thonnta raidió iad. Tá sé tugtha faoi deara go bhfuil tréimhsí éagsúla ag roinnt FRBanna, le roinnt fophléasctha a mhairfidh micrishicindí amháin agus cuid eile in ann leanúint ar aghaidh ar feadh roinnt soicind.

Tá an FRB is déanaí a breathnaíodh, ar a dtugtar FRB 20220610A, logánaithe chuig córas réaltra óstach casta le luach athshóite de 1.016 ± 0.002. Tá foinse na FRBanna seo ina ábhar tuairimíochta agus teoiricí le fada an lá, agus tá roinnt daoine ag rá go bhféadfadh siad a bheith mar thoradh ar phulsáir ag imbhualadh le asteroids i gcórais réaltbhuíonta i bhfad i gcéin.

Bhí réalteolaithe ag brath ar theileascóip raidió cosúil leis an eagar ASKAP in Iarthar na hAstráile chun na pléascanna Cosmaí nach bhfuil bainte amach acu a rianú agus staidéar a dhéanamh orthu. Bhí ról ríthábhachtach ag an eagar ASKAP maidir le FRB Meitheamh 2022 a bhrath, ag cuidiú le taighdeoirí a bhunús a chinneadh. Léirigh breathnuithe leantacha ag baint úsáide as Teileascóp An-mhór Réadlann an Deiscirt Eorpaí go bhfuil réaltra foinseach an FRB níos sine agus níos faide ar shiúl ná aon fhoinse FRB eile a aimsíodh roimhe seo, agus is dócha go bhfuil sé ina chuid de ghrúpa réaltraí atá ag cumasc.

Tharraing taighdeoirí in Ollscoil Tóiceo cosúlachtaí suimiúla idir FRBanna agus feiniméin nádúrtha cosúil le creathanna talún agus bladhmanna gréine. Cé go léiríonn FRBanna difríochtaí suntasacha ó bhladhmanna gréine, tá cosúlachtaí suntasacha acu le creathanna talún. Tacaíonn an toradh seo leis an teoiric gur “réaltaí” a tharlaíonn ar dhromchla na réaltaí neodrón is cúis le FRBanna. D’fhéadfaí cuidiú go mór le tuiscint a fháil ar iompar ábhar ard-dlúis agus gnéithe den fhisic núicléach trí staidéar breise a dhéanamh ar FRBanna.

Is rúndiamhair fós an chúis atá leis na FRBanna, cé go bhfuil tuairimíocht déanta go bhféadfadh bunús eischríche a bheith ag cuid de na pléascanna seo. Mar sin féin, tugann an teoiric atá i réim le tuiscint go bhfuil ar a laghad roinnt FRBanna astaithe ag maighnéadair, ar réaltaí neodrón iad a bhfuil réimsí maighnéadacha an-láidir acu.

Is díol spéise é go bhféadfadh fionnachtain an FRB 8 billiún bliain d'aois cuidiú le rúndiamhair ábhar na cruinne a réiteach. Creideann eolaithe go bhfuil leath den ábhar ba chóir a bheith ann sa chruinne lá atá inniu ann ar iarraidh go héifeachtach. Tá an “ábhar in easnamh” seo comhdhéanta de bharóin, an gnáth-ábhar comhdhéanta de phrótóin agus de neodrón. De réir mar a thaistealaíonn FRBanna thar achair mhóra, scaiptear a radaíocht de bharr an ábhair seo atá ar iarraidh. Trí na hachair go dtí cúpla FRB a thomhas, d'fhéadfadh go mbeadh taighdeoirí in ann dlús na cruinne a chinneadh agus an t-ábhar barónach atá in easnamh a aimsiú.

