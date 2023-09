Cruthaíonn Eolaithe Síoda ​​Damháin Ag Úsáid Péisteanna Géinmhodhnaithe Síoda

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag eolaithe na Síne trí shíoda damháin alla a shintéisiú ó phéisteanna síoda géinmhodhnaithe. Tá na snáithíní dá bharr sé huaire níos láidre ná Kevlar, ábhar a úsáidtear go coitianta i veisteanna piléardhíonacha. Cuireann an taighde seo, a foilsíodh san iris Matter, i láthair rogha eile atá inbhuanaithe agus neamhdhíobhálach don chomhshaol ar shnáithíní sintéiseacha, a bhféadfaí feidhm a bhaint astu i dtionscail éagsúla.

Go traidisiúnta, aithníodh síoda spider mar mhalairt inbhuanaithe ar shnáithíní sintéiseacha mar gheall ar a thionchar laghdaithe ar an gcomhshaol. Mar sin féin, bhí dúshláin roimh iarrachtaí chun síodaí damháin alla a mhacasamhlú go saorga, go háirithe maidir leis an gciseal dromchla cosanta a chuireann damháin alla ar a gcuid gréasáin a atáirgeadh. Bhí deacrachtaí ag modhanna roimhe seo an ciseal seo a chur i bhfeidhm, rud a chuir teorainn le praiticiúlacht agus marthanacht síoda spider saorga.

Tugann úsáid péisteanna síoda géinmhodhnaithe réiteach ar an bhfadhb seo. Cótaíonn péisteanna síoda a snáithíní féin go nádúrtha le ciseal cosanta den chineál céanna, rud a fhágann gur iarrthóir oiriúnach iad chun síodaí damháin alla a tháirgeadh. Trí ghéinte próitéine síoda damháin alla a thabhairt isteach i DNA péisteanna síoda ag baint úsáide as teicneolaíocht eagarthóireachta géine CRISPR-Cas9, bhí na taighdeoirí in ann próitéiní síoda damháin alla lán-fhad a tháirgeadh. Rinneadh na snáithíní a bhí mar thoradh air a sníomh ansin chun ábhar a chruthú atá níos láidre ná Kevlar.

Tá impleachtaí ollmhóra ag an gceannródaíocht seo. D'fhéadfaí síoda damháin alla a úsáid i dtionscail éagsúla, lena n-áirítear innealtóireacht bhithleighis, teicneolaíocht aeraspáis, agus an míleata. Tá an cumas aige baill éadaigh níos láidre agus níos compordaí agus veisteanna piléardhíonacha a chruthú. Ina theannta sin, d'fhéadfaí é a úsáid i dtáirgeadh ábhar cliste.

Leagann an staidéar béim freisin ar an bpoitéinseal do thráchtálú mórscála ar shíoda damháin alla. Tógtar péisteanna síoda ar bhonn tráchtála cheana féin dá gcuid síoda, rud a fhágann go bhfuil sé indéanta agus costéifeachtach snáithíní síoda damhán alla a tháirgeadh ag baint úsáide as péisteanna síoda géinmhodhnaithe. Ina theannta sin, tá sé beartaithe ag na taighdeoirí péisteanna síoda géinathraithe a fhorbairt a tháirgeann snáithíní síoda damhán alla ag baint úsáide as aimínaigéid nádúrtha agus innealtóireacht araon, ag leathnú na bhféidearthachtaí don ábhar nuálaíoch seo.

Réitíonn an taighde ceannródaíoch seo an bealach do thodhchaí níos inbhuanaithe, ag tairiscint rogha eile atá neamhdhíobhálach don chomhshaol ar shnáithíní sintéiseacha le go leor feidhmeanna ar fud na dtionscal.

Foinse:

– “Snáithíní síoda damháin alla ard-láidre agus ultra-diana arna sníomh ó phéisteanna síoda trasgenacha” – Junpeng Mi et al. – Ábhar (2023)