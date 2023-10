NASA Monatóireacht Asteroid Colossal Druidim Domhan

Tá NASA ag déanamh dlúthmhonatóireachta ar chur chuige astaróideach ollmhór ar a dtugtar 1998 HH49. Meastar go bhfuil an méid foirgnimh ag 600 troigh ar airde, tá an astaróideach seo le bheith ag eitilt ar an Domhan amárach, 17 Deireadh Fómhair. Le cur chuige is gaire de thart ar 1.17 milliún ciliméadar, tá NASA rangaithe mar astaróideach a d'fhéadfadh a bheith guaiseach mar gheall ar a mhéid.

A bhaineann leis an ngrúpa Apollo de asteroids, atá ag trasnú an Domhain agus bagairtí féideartha, breathnaíodh 1998 HH49 den chéad uair ar 28 Aibreán, 1998. Beidh sé ag taisteal ar threoluas coibhneasta de 53,233 ciliméadar in aghaidh na huaire. Tugadh aird ar aicme asteroids Apollo in 2013 nuair a phléasc meteor Chelyabinsk, ar leis an ngrúpa seo é, os cionn chathair Chelyabinsk na Rúise, rud a rinne damáiste agus gortuithe forleathan.

Chun an riosca tionchair a mheas agus tuiscint níos fearr a fháil ar fhithis na n-astaróidigh seo atá gar don Domhan, úsáideann NASA córas sofaisticiúil ar a dtugtar Sentry II. Trí bhreathnuithe beachta a bhailiú ar shuíomh astaróideach sa spéir, tuairiscítear na sonraí chuig an Lárionad Mionphláinéid, a chothaíonn an fhaisnéis sin ansin isteach san Ionad um Staidéar ar Réada Neas-Domhain (CNEOS). Úsáideann an CNEOS na sonraí seo chun fithis is dóichí an astaróideach timpeall na Gréine a shuíomh.

Úsáideann Sentry II algartam uathúil chun cásanna tionchair féideartha a mheas agus roghnaíonn sé go straitéiseach pointí randamacha laistigh den réigiún neamhchinnteachta chun teagmhais íseal-dóchúlachta a aithint. Ligeann sé seo do NASA monatóireacht agus rianú a dhéanamh ar asteroids a d’fhéadfadh a bheith guaiseach agus foláirimh a eisiúint nuair is gá.

De réir mar a leanann stoirmeacha gréine agus asteroids ar aghaidh ag cur rioscaí dár bplainéad, soláthraíonn córais dúthrachta monatóireachta agus ardchórais NASA faisnéis ríthábhachtach chun an Domhan a chosaint ó thionchair ionchasacha.

Foinsí:

– NASA CNEOS

– Lárionad Mionphláinéad