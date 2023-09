5 Asteroids Ollmhór Socraithe chun Pas In aice leis an Domhan Inniu, Nochtann NASA Fad agus Méid

De réir NASA, táthar ag súil go dtiocfaidh cúig asteroids ollmhóra thar a bheith gar don Domhan inniu. Is é an astaróideach 2023 SP3 an cur chuige is gaire, atá leagtha amach chun a bheith gar go míchompordach. Ní bheidh an astaróideach seo de mhéid tí, le leithead 59 troigh, ach 0.328 milliún ciliméadar ón Domhan.

Baineann astaróideach 2023 SP3 leis an ngrúpa Apollo agus breathnaíodh é den chéad uair ar 13 Meán Fómhair. Tá an fhíric go dtiocfaidh sé chomh gar dár bplainéad iontas go leor.

Cé go bhfuil sé scanrúil cloisteáil faoi theagmhálacha dlúth den sórt sin, tá sé tábhachtach tuiscint a fháil ar an téarmaíocht a úsáidtear agus asteroids á bplé. Tagraíonn grúpa Apollo do ghrúpa asteroids a bhfuil orbits acu a thrasnaíonn fithis an Domhain. Ainmnítear na asteroids seo tar éis an chéad astaróideach den ghrúpa seo a thángthas air, a d'ainmnigh Apollo.

Is fiú a thabhairt faoi deara, cé go bhfuil na asteroids seo ag teacht in aice leis an Domhan, níl aon chontúirt láithreach ann go dtarlóidh imbhualadh. Déanann NASA rianú agus monatóireacht rialta ar asteroids chun sábháilteacht ár bplainéad a chinntiú. Go deimhin, cuireann teagmhálacha dlúth mar seo deiseanna luachmhara ar fáil d’eolaithe staidéar a dhéanamh ar na réada neamhaí seo agus tuilleadh a fhoghlaim faoi.

Tugann an fhaisnéis a chuir NASA ar fáil faoi mhéid, luas agus fad na n-astaróidigh seo léargas dúinn ar fhairsinge agus ar chastacht ár gcruinne. Feidhmíonn sé mar mheabhrúchán ar an tábhacht a bhaineann le taighde agus taiscéalaíocht leanúnach i réimse na réalteolaíochta.

Foinsí:

– NASA