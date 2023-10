Cúig Asteroids chun an Domhan a Chur ar Aistriú: Luas, Méid agus Níos Mó

Léirigh NASA le déanaí go mbeidh cúig astaróideach ag déanamh a gcur chuige is gaire don Domhan agus go rachaidh siad thar an bplainéad go luath. Tá luas, méid, fad, agus sonraí eile na n-asteroids seo suimiúil go leor.

Táthar ag súil go rachaidh ceann de na asteroids, darb ainm Asteroid 2023 TK15, thar an Domhan inniu, 20 Deireadh Fómhair. Ní bheidh an fad idir astaróideach 2023 TK15 agus an Domhan ach 380,000 ciliméadar. Tá an spáscharraig seo ag taisteal ar luas stadach de bheagnach 79,022 ciliméadar in aghaidh na huaire agus tá leithead de thart ar 75 troigh aige.

Is astaróideach eile ar an liosta é astaróideach 2020 UR, atá réasúnta níos lú le leithead díreach 29 troigh. Tá sé socraithe freisin dul thar an Domhan ar 20 Deireadh Fómhair, agus tógfaidh a bhfithis chomh gar le 2.2 milliún ciliméadar do dhromchla ár bplainéad. Tá sé ráite ag NASA go bhfuil an astaróideach seo ag gluaiseacht ar luas de thart ar 46,490 ciliméadar san uair.

Cé go bhféadfadh na cur chuige dlúth seo a bheith scanrúil, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon cheann de na hasteroids seo ina bhagairt don Domhan. Ní dhéanfaidh siad ach pas a fháil agus leanúint ar aghaidh lena dturas tríd an spás. Soláthraíonn staidéar agus breathnú ar rudaí neamhaí dá leithéid faisnéis luachmhar faoinár gcóras gréine agus faoina dhinimic.

Leagann an nochtadh a rinne NASA faoi na cúig asteroid seo béim ar na hiarrachtaí leanúnacha chun réada gar don Domhan a rianú agus monatóireacht a dhéanamh orthu. Trí thaighde leanúnach agus breathnadóireacht, is féidir le heolaithe ár dtuiscint ar an gcosmas a fheabhsú agus d’fhéadfadh straitéisí a fhorbairt chun ár bplainéad a chosaint ó aon bhagairtí amach anseo.

Foinsí: NASA