Rianta NASA astaróideach 2023 RD15 Ag druidim leis an Domhan

Tá NASA i gcónaí ag déanamh monatóireachta ar asteroids chun an Domhan a chosaint agus tuiscint níos fearr a fháil ar a n-iompraíocht. Le déanaí, tá siad ag rianú astaróideach ar a dtugtar 2023 RD15, a bhfuiltear ag súil go rachaidh ár bplainéad ar 24 Meán Fómhair.

De réir Lárionad NASA um Staidéar ar Réada Near-Domhain (CNEOS), tá an astaróideach seo thart ar mhéid tí, le leithead 46 troigh. Baineann sé leis an ngrúpa Aten de asteroids, arb iad Asteroids Near-Earth (NEAs) a thrasnaíonn fithis an Domhain. Tá leath-aiseanna móra ag na hasteroids seo níos lú ná haiseanna an Domhain. Tháinig an téarma “Aten” ón bhfionnachtain astaróideach 2062 Aten ag an réalteolaí Eleanor Helin i 1976.

Meastar gurb é an cur chuige is gaire d'astaróideach 2023 RD15 don Domhan ná 1.43 milliún ciliméadar. Tá sé ag taisteal ar luas 17,917 ciliméadar san uair. In ainneoin a ghaireacht, tá NASA tar éis a chinneadh nach bhfuil an astaróideach seo ina bhagairt féideartha dár bplainéad mar gheall ar a mhéid.

D'fhonn dóchúlachtaí tionchair ionchasacha NEAanna a rianú agus a mheas, tá algartam monatóireachta tionchair den chéad ghlúin eile forbartha ag NASA ar a dtugtar Sentry-II. Ligeann sé seo do réalteolaithe fithisí astaróidigh a thuar go héifeachtach agus na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith acu a mheas.

Tá monatóireacht agus staidéar leanúnach ar asteroids ag NASA ríthábhachtach chun aon bhagairtí féideartha a bhrath agus chun bearta coisctheacha a ghlacadh más gá. Trí shonraí breathnóireachta a bhailiú agus a roinnt leis an bpobal eolaíoch, cuireann NASA lenár dtuiscint ar na comhlachtaí neamhaí seo agus coimeádann sé an Domhan slán ó scrios féideartha.

Foinsí:

– Ionad NASA um Staidéar ar Oibiachtaí Neas-Domhain (CNEOS)

– HT Tech