Déanann Diamaint Ársa Superdeep Solas a Chailliúint ar Fhoirmiú Supercontinent

Tá anailís déanta ag foireann idirnáisiúnta saineolaithe ar diamaint superdeep ársa ó mhianaigh sa Bhrasaíl agus in Iarthar na hAfraice, ag nochtadh solas nua ar fhoirmiú, ar chobhsú agus ar ghluaiseacht supercontinents. Soláthraíonn na diamaint seo, a foirmíodh idir 650 agus 450 milliún bliain ó shin faoi bhun an sár-ilchríoch Gondwana, léargais luachmhara ar éabhlóid na n-ilchríoch le linn na gcéimeanna tosaigh den saol casta ar an Domhan.

Is féidir le diamaint, a chruthaigh na milliúin agus na billiúin bliain ó shin, faisnéis a sholáthar faoi maintlín an Domhain. Tá siad ar cheann den bheagán mianraí atá in ann maireachtáil agus taifead a dhéanamh ar thimthriallta ársa cruthú agus scrios sár-ilchríocha. Léirigh an anailís ar na diamaint shárdhomhain seo próisis gheolaíochta nach raibh ar eolas cheana agus a ról i bhfás sár-ilchríocha mar Gondwana.

Chuir an fhoireann saineolaithe, faoi stiúir an Dr. Suzette Timmerman ó Ollscoil Bern san Eilvéis, dáta ar na diamaint a bhí domhain faoi bhun Gondwana. Fuair ​​siad amach gur foirmíodh na diamaint nuair a chlúdaigh an sár-ilchríoch an Pol Theas idir 650 agus 450 milliún bliain ó shin. D'éirigh carraigeacha an ósta chuig na diamaint buacach le linn foirmiú diamant, ag iompar ábhar maintlín subducted agus na diamaint, rud a chuir go héifeachtach le fás an tsár-ilchríoch ó thíos.

Timpeall 120 milliún bliain ó shin, thosaigh Gondwana ag briseadh as a chéile, agus mar thoradh air sin foirmíodh aigéin an lae inniu mar an tAtlantach. Tugadh na diamaint, a iompraíonn cuimsiú gafa den charraig óstach, go dromchla an Domhain le linn brúchtaí bolcánacha foréigneacha timpeall 90 milliún bliain ó shin. Tharla na brúchtaí seo ar na blúirí ilchríochach sa Bhrasaíl agus san Afraic Thiar, a bhí tráth mar chuid de Gondwana.

Tá léargais tugtha ag staidéar ar na diamaint shárdhomhain seo ar fhoirmiú agus ar chobhsú ilchríocha, rud a chuidigh ar deireadh le héabhlóid luath an tsaoil ar an Domhan. Léiríonn stair chasta na diamaint seo gur thaistil siad go hingearach agus go cothrománach laistigh den Domhan, ag rianú foirmiú agus éabhlóid na sár-ilchríoch. Leagann an taighde seo béim ar an ról lárnach atá ag diamaint chun fás agus gluaiseacht ilchríocha a thuiscint.

Tá turgnaimh agus anailísí ar chuimsiú diamanta ag leanúint ar aghaidh ag Ollscoil Witwatersrand san Afraic Theas, áit a bhfuil saotharlann iseatóp nua agus modheolaíochtaí á bhforbairt. Tá sé mar aidhm ag an taighde cur lenár dtuiscint ar an gcaoi a n-éabhlóidíonn agus a ngluaiseann ilchríocha, chomh maith lena dtábhacht d’fhorbairt agus inbhuanaitheacht na beatha ar Domhan.

