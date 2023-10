STS-58: Taighde Eolaíochtaí Beatha a Dhéanamh sa Spás

Ar an 18 Deireadh Fómhair, 1993, thosaigh an tointeálaí spáis Columbia ar mhisean STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Bhí sé mar aidhm ag an misean seo an tuiscint ar oiriúnú fiseolaíoch don spáseitilt a chur chun cinn trí shraith turgnaimh cheannródaíocha. Bhí criú seachtar ball STS-58 comhdhéanta de Cheannasaí John E. Blaha, Píolótach Richard A. Searfoss, Ceannasaí Pálasta Dr. M. Rhea Seddon, Speisialtóirí Misean William S. McArthur, Dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid , agus Speisialtóir Pá-Ualach an Dr. Martin J. Fettman.

Ba é príomhaidhm an mhisin staidéar a dhéanamh ar na córais cardashoithíoch, scamhógach, rialála, néar-estibular agus mhatánchnámharlaigh chun léargas a fháil ar na freagraí fiseolaíocha ar eitilt spásúlachta. Thar thréimhse 14 lá, rinne an fhoireann 14 turgnamh, agus bhain ocht gcinn díobh na spásairí mar ábhair thástála agus bhain an seisear eile úsáid as francaigh saotharlainne.

Chun an toradh eolaíochta a bharrfheabhsú do na príomh-imscrúdaitheoirí, roinneadh misean bunaidh Spacelab-4, a bhí ró-shuibscríofa, ina dhá mhisean. Ainmníodh an misean STS-58 seo, mar an dara cuid, SLS-2. Tharla an misean SLS-1 roimhe seo i mí an Mheithimh 1991 agus bhí naoi dturgnamh i gceist leis a rinne criú de sheachtar ball.

Tointeálaí spáis D'éirigh Columbia as Ionad Spáis Kennedy i Florida, agus é ag seoladh an 15ú lá dá shaol. D'oibrigh an fhoireann sa mhodúl Spacelab, a bhí suite i mbá pálasta an tointeála. Is í Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) a d’fhorbair an modúl seo agus úsáideadh é i misin roimhe seo freisin.

D'éiligh na turgnaimh ar STS-58 ar na baill foirne sonraí fairsinge a bhailiú agus a anailísiú, roimh an misean agus lena linn. Mar shampla, bhí cataitéir ag Lucid agus Fettman snáithithe trína veins láimhe isteach ina gcroí chun éifeacht na heaspa meáchain ar bhrú lárnach venous a thomhas go díreach. Rinne an fhoireann staidéar freisin ar oiriúnú mótair céadfach, ag baint úsáide as cruinneachán rothlach le poncanna daite agus cathaoir rothlach chun dearcadh na spásairí agus athfhillteacha i easpa meáchain a thomhas.

Chomh maith leis na turgnaimh eolaíocha, ghlac an fhoireann páirt i ngníomhaíochtaí eile, mar shampla páirt a ghlacadh sa Chlár Leighis Orbiter Fadréimse Leathnaithe agus cumarsáid a dhéanamh le daoine ar an talamh tríd an Turgnamh Raidió Amaitéarach Shuttle. Thapaigh siad an deis freisin níos mó ná 4,000 grianghraf den Domhan a ghabháil thíos.

Ar an iomlán, ba chloch mhíle shuntasach é misean STS-58 i dtaighde eolaíochtaí beatha a rinneadh sa spás. Thug sé léargais luachmhara ar oiriúnú fiseolaíoch don spáseitilt agus réitigh sé an bealach do mhisin agus turgnaimh sa réimse seo amach anseo.

Foinsí:

– NASA

– Gníomhaireacht Spáis na hEorpa