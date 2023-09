Nochtann iontaiseach Nua-Aimseartha an Carnabhóir Réamhstairiúil is Mó i Meiriceá Theas

I staidéar le déanaí a foilsíodh in Zoological Journal of the Linnean Society, tá fionnachtain shuntasach déanta ag foireann taighdeoirí idirnáisiúnta i gceantar tuaithe São Gabriel, Deisceart na Brasaíle. Nocht siad iarsmaí iontaise speiceas 265-milliún bliain d'aois ar a dtugtar Pampaphoneus biccai, a bhí ar an creachadóir is mó agus is measa dá chuid ama roimh ardú na dineasáir.

Tá an iontaise dea-chaomhnaithe, lena n-áirítear cloigeann iomlán agus cnámha éagsúla cnámharlaigh. Bhain Pampaphoneus le grúpa teiripí luatha ar a dtugtar dinocephalians, a bhí ina n-ainmhithe meánmhéide agus mór le meascán de speicis carnavorous agus luibheacha. Bhí cnámha cranial tiubh ag na créatúir seo, mar sin a n-ainm, a aistríonn go “ceann uafásach” sa Ghréigis. Cé go bhfuarthas iad san Afraic Theas agus sa Rúis den chuid is mó, is é Pampaphoneus biccai an t-aon speiceas dá leithéid sa Bhrasaíl.

Soláthraíonn fionnachtain iontaise Pampaphoneus léargais luachmhara ar na héiceachórais talún a bhí ann díreach roimh an oll-mhúchadh is mó i stair an Domhain. Creideann taighdeoirí go raibh ról éiceolaíoch comhchosúil ag an gcréatúr iontach seo, lena fhiacla géara canine agus greim láidir, le cait mhóra nua-aimseartha. Bhí sé in ann creach bheaga agus mheánmhéide a ghabháil agus a ithe, agus fianaise ann go bhféadfadh sé cnámha a choganadh fiú, cosúil le hiompar hyenas an lae inniu.

Is é an t-eiseamal nua-aimsithe an dara cloigeann Pampaphoneus a fuarthas riamh i Meiriceá Theas, agus tá sé níos mó ná an chéad cheann, ag tairiscint eolas gan fasach ar a mhoirfeolaíocht. Go deimhin, tá fianaise ann a thabharfadh le tuiscint go raibh daoine aonair níos mó fós ann, mar gur thángthas ar blúire de chnámh giúise a bhain le tríú duine Pampaphoneus a d’fhéadfadh a bheith ann.

Measann taighdeoirí go bhféadfadh na daoine aonair Pampaphoneus is mó a bheith tar éis suas le trí mhéadar ar fad a thomhas agus thart ar 400kg a mheá. Roinn an feoiliteoir réamhstairiúil seo a ghnáthóg le hainmhithe eile, mar an dicynodont beag Rastodon agus an fathach amfaibiach Konzhukovia, ag tabhairt spléachadh ar phoitéinseal pailéonteolaíoch réigiún Pampa.

Leathnaíonn taifead iontaise Pampaphoneus biccai ár dtuiscint ar éagsúlacht agus ar thábhacht na beatha réamhstairiúil i Meiriceá Theas, ag cur solas ar domhan ársa a bhí ann na milliúin bliain roimh réimeas na dineasáir.

