5 Asteroids Ag druidim leis an Domhan: Méid, Luas, agus Sonraí Fad Nochta

D'aithin NASA cúig asteroids atá ag dul i dtreo na Cruinne faoi láthair agus déanfaidh siad cur chuige dlúth sna laethanta amach romhainn. Athraíonn na asteroids seo i méid agus luas, agus ceann amháin acu beagnach chomh mór le foirgneamh. Seo iad na sonraí tábhachtacha faoi gach ceann de na carraigeacha spáis seo.

astaróideach 2023 SN1: Tá an astaróideach seo, a bhfuil leithead 15 troigh aige, ar a bhealach i dtreo na Cruinne faoi láthair agus rachaidh sé go han-dlúth ar 20 Meán Fómhair. Tá sé ag taisteal ar luas 58,306 ciliméadar san uair. Ní bheidh an cur chuige is gaire don astaróideach seo ach 332,000 ciliméadar, atá níos gaire fós ná an t-achar go dtí an Ghealach.

astaróideach 2023 RP9: Le leithead thart ar 90 troigh, tá Asteroid 2023 RP9 ag dul chuig an Domhan freisin agus beidh an cur chuige is gaire aige ar 20 Meán Fómhair. Tá sé ag bogadh ar luas iontach de 47,678 ciliméadar in aghaidh na huaire agus caillfidh sé an Domhan ag díreach 881,000 ciliméadar.

Níor cuireadh síos ar na trí asteroids atá fágtha ina n-aonar san alt foinse, ach is dócha go mbeidh tréithe comhchosúla acu i dtéarmaí méid, luas, agus cóngaracht don Domhan.

Feidhmíonn na cur chuige dlúth seo ag asteroids mar mheabhrúchán ar an bhfaireachán leanúnach a theastaíonn chun monatóireacht a dhéanamh ar réada spáis a bhfuil seans acu teacht in aice lenár bplainéad. Déanann NASA agus gníomhaireachtaí spáis eile ar fud an domhain asteroids agus comhlachtaí neamhaí eile a rianú go leanúnach chun a chinntiú go bhrath go luath agus straitéisí maolaithe féideartha más gá.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, cé go bhfuil na hasteroids seo ag cur chuige sách gar don Domhan, níl aon chúis imní ann faoi láthair mar nach léiríonn a gcuid ruthag ríofa aon bhagairt shuntasach imbhuailte. Soláthraíonn na teagmhálacha seo deiseanna luachmhara d'eolaithe chun staidéar a dhéanamh ar na carraigeacha spáis seo go dlúth agus feabhas a chur ar ár dtuiscint ar a gcomhdhéanamh agus a n-iompraíocht.

