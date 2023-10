Ardaíonn astaróideach Ollmhór Ag druidim leis an Domhan imní

Is ábhar spéise iad asteroids d'eolaithe spáis mar gheall ar a mbagairt féideartha don Domhan. Is féidir leis na carraigeacha spáis seo, a leanann fithisí sonracha, imbhualadh lenár bplainéad agus scrios domhanda a chur faoi deara. Cé go bhfuil an chuid is mó de asteroids le fáil sa chrios astaróideach idir Iúpatar agus Mars, tagann cuid acu in aice leis an Domhan, ag ardú imní faoi thionchair ionchasacha.

Déanann NASA, ina chuid iarrachtaí an Domhan a chosaint ó bhagairtí astaróideach, dlúthmhonatóireacht ar na carraigeacha spáis seo ag baint úsáide as arduirlisí agus réadlanna talamh-bhunaithe agus spás-bhunaithe. Áirítear leis seo NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1, agus Catalina Sky Survey, a sholáthraíonn faisnéis mhionsonraithe faoi mhéid agus faoi shaintréithe na n-asteroids seo.

Ábhar imní ar leith is ea cuairt astaróideach 349507 (2008 QY) ar an Domhan atá le teacht. Táthar ag súil go dtiocfaidh an astaróideach ollmhór seo, atá thart ar 2200 troigh ar leithead, laistigh de 6.32 milliún ciliméadar ónár bplainéad. Meastar gurb é a threoluas coibhneasta ná 75,457 ciliméadar in aghaidh na huaire scanrúil. Baineann an astaróideach seo leis an teaghlach Apollo agus breathnaíodh é den chéad uair i 1989. Ba é an radharc deireanach a bhí ar eolas níos luaithe i mbliana.

De réir NASA, aicmítear astaróideach mar astaróideach a d’fhéadfadh a bheith guaiseach má sháraíonn sé leithead 492 troigh. Le leithead 2200 troigh, sáraíonn astaróideach 349507 (2008 QY) an tairseach seo, rud is cúis imní suntasach. Mar sin féin, léiríonn réamh-mheastacháin reatha go rachaidh sé thar an Domhan go sábháilte gan aon chontúirt.

Cé go leanann eolaithe ag déanamh monatóireachta agus staidéar ar asteroids, tá sé ríthábhachtach fanacht ar an eolas faoi bhagairtí féideartha ón spás. De réir mar a théann an teicneolaíocht chun cinn, faighimid tuiscint níos fearr ar na réada cosmacha seo agus is féidir linn na réamhchúraimí riachtanacha a ghlacadh chun ár bplainéad a chosaint ó thionchair fhéideartha.

Foinsí:

– NASA: https://www.nasa.gov

– HT Tech: https://tech.hindustantimes.com