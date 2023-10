Breathnú ar an Ghealach, Véineas, Iúpatar, agus Satarn sa Spéir

Soláthraíonn an t-alt seo achoimre ar na himeachtaí spéir reatha, lena n-áirítear seasaimh agus gluaiseachtaí Véineas, Iúpatar agus Satarn.

I spéir na maidine, is féidir Véineas iontach a fheiceáil san oirthear-oirdheisceart roimh éirí na gréine. Faoi láthair tá sé ag a uastréimhse ardú roimh éirí na gréine, a mhairfidh go dtí an 6 Samhain. Uair an chloig roimh éirí gréine, tá Véineas os cionn 30° os cionn na spéire soir-oirdheisceart agus ag gluaiseacht soir os comhair réaltbhuíon Leo. Tá sé suite níos lú ná 20° ar an taobh clé íochtair de Regulus, an réalta is gile i Leo. Mar sin féin, toisc go bhfuil gealach gheal sa spéir, b’fhéidir gurb í seo an mhaidin dheireanach le breis is seachtain anuas chun réaltaí Leo a fheiceáil gan cabhair ó dhéshúiligh.

Ar an láimh eile, tá Iúpatar le fáil sa spéir thiar, níos lú ná 20° suas agus os cionn 125° ó Véineas. Leanann an bhearna idir Véineas agus Iúpatar ag leathnú gach lá. Nuair a shroicheann an scaradh 180°, socróidh Iúpatar mar a ardóidh Véineas. Tarlóidh sé seo ar an 10 Nollaig. Ina dhiaidh sin, socróidh Iúpatar roimh ardú Véineas.

Sa spéir tráthnóna, tá Satarn le feiceáil os cionn na spéire thoir theas tar éis luí na gréine. Níl sé chomh geal le Véineas nó Iúpatar ach tá sé fós ar cheann de na coirp is gile ar nós réalta sa spéir. Is féidir Satarn a fháil timpeall 30° os cionn na spéire agus timpeall 20° os cionn na réalta Fomalhaut.

Le linn na hoíche, beidh Iúpatar, Satarn, agus an ghealach le feiceáil níos faide siar mar gheall ar rothlú an Domhain. Beidh Satarn sa spéir theas níos lú ná trí huaire an chloig tar éis luí na gréine agus socróidh sé níos mó ná uair an chloig roimh ardú Véineas. Beidh Iúpatar san oirdheisceart agus meán oíche ag druidim linn agus beidh sé le feiceáil arís sa spéir thiar roimh éirí na gréine.

Má bhreathnaíonn tú ar an ngealach, ar Véineas, ar Iúpatar agus ar Shatarn sa spéir is féidir eispéireas iontach neamhaí a sholáthar. Ná caill an deis na coirp áille neamhaí seo a fheiceáil agus iad ag bogadh agus ag idirghníomhú i spéir na hoíche.

Foinsí:

– Clár ríomhaireachta MICA Réadlann Chabhlaigh na SA