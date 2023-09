Áilleacht Véineas, an Ghealach, agus Regulus sa Spéir Maidin

Ar maidin, cuireadh radharc iontach ar lucht gazer spéire mar a chruinnigh Véineas, an ghealach chorrán, agus an réalta Regulus sa spéir thoir roimh éirí na gréine. Tá Véineas agus Satarn ina choinne freisin, rud a chiallaíonn go bhfuil siad 180° óna chéile sa spéir. Mar sin féin, cé go bhfuil Véineas geal go leor chun taitneamh a bhaint as an Clear in aice na spéire, cuirtear isteach go mór ar infheictheacht Satarn.

Scairteann Véineas, banríon spéir na maidine, go geal timpeall 30° os cionn na spéire, ag lasadh amach gach corpán réaltach sa spéir. Is furasta é a dhearmad mar shoilse ar eitleán mar gheall ar a gile. Tá Regulus, an réalta is gile i Leo, 2.4° ar thaobh na láimhe clé uachtarach de Véineas. Ar maidin, bhí an ghealach 16% soilsithe agus bhí an chuma 5.9° ar thaobh na láimhe clé uachtarach de Véineas. Solas na Cruinne, solas na gréine le feiceáil ó aigéin, scamaill agus talamh an Domhain, soilsiú go réidh ar chuid oíche na gealaí.

Is minic a bhíonn na cruinnithe seo de Véineas, den ghealach, agus de Regulus sna blianta atá le teacht. Sa bhliain 2024, luífidh siad isteach i gciorcal 2.6° ar trastomhas sa spéir tráthnóna. Ar 5 Lúnasa na bliana sin, beidh Véineas níos lú ná 5° os cionn na spéire ag tríocha nóiméad tar éis luí na gréine.

In 2025, an 19 Meán Fómhair, ní bheidh na trí chorp neamhaí oiriúnach i gciorcal ach 1.3 ° ar trastomhas, rud a chruthóidh radharc iontach. An bhliain dár gcionn, ar an 16 Iúil, luífidh siad isteach i gciorcal 7.8°, ag síneadh thar réimse radhairc na ndéshúiligh.

Sa spéir tráthnóna, níl Mars le feiceáil, agus tá Satarn le feiceáil sa spéir oirdheisceart thart ar uair an chloig tar éis luí na gréine. Ardaíonn Iúpatar thart ar 68 nóiméad tar éis titim na hoíche agus tá sé le feiceáil san oirthuaisceart uair an chloig níos déanaí.

Is breá i gcónaí na cruinnithe neamhaí seo a fheiceáil agus áilleacht agus fairsinge ár cruinne a mheabhrú.

