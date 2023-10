Léargais Nua ar Ghloine Rómhánaigh Ársa a Nochtadh Poitéinseal le haghaidh Criostail Fhótónacha

Tá fionnachtain shuntasach déanta ag eolaithe ar go leor suíomhanna seandálaíochta agus tógála Rómhánacha. Fuarthas amach go raibh poitéinseal teicneolaíochta nua-aimseartha uathúil ag blúirí de shoithí gloine ársa na Róimhe, a cuireadh faoin domhan leis na céadta bliain. Tá criostail fhótónacha sna blúirí gloine seo, a bhfuil cáil orthu mar gheall ar a ndathanna néalríomhacha, ar féidir leo éifeachtaí optúla a tháirgeadh trí sholas a scagadh agus a fhrithchaitheamh.

Is nanastruchtúir iad criostail fhótónacha le socruithe ordaithe na n-adamh ar féidir leo dathú éiritheach a chruthú. Faightear iad in ainmhithe éagsúla agus rinneadh iad a innealtóireacht go saorga freisin le haghaidh raon leathan feidhmeanna. Mar sin féin, ní raibh an láithreacht de chriostail fótóinic ar shardaí gloine Rómhánach ársa rud a bhí an fhoireann taighde ag súil ar dtús.

Ba iad na hollúna innealtóireachta Fiorenzo Omenetto agus Giulia Guidetti ag Silklab Ollscoil Tufts a rinne an fionnachtain. Athshocraítear struchtúr móilíneach na mballaí gloine bídeacha seo thar na mílte bliain, agus cruthaítear criostail fhótónacha dá bharr. Gineadh na struchtúir uathúla adamhach agus mhianracha ar na mballaí gloine mar gheall ar nochtadh do choinníollacha comhshaoil ​​mar athruithe ar pH agus éagsúlachtaí sa screamhuisce.

Thug an fhoireann taighde “Wow glass” ar shard gloine thar a bheith tarraingteach mar gheall ar a chuma súilíneach. Fuarthas an shard seo ó shuíomh in aice le hAquileia an lae inniu san Iodáil, cathair ársa Rómhánach. Léirigh scanadh micreascópachta leictreon comhdhéanamh struchtúrach agus anailís eiliminteach na gloine.

Tá an patina scáthánaithe órga ar thaobh amuigh na gloine curtha i leith bunú stoic Bragg, ar sraitheanna iad de shilice le dlús malartach. Creideann an fhoireann go bhfuil an foirmiú seo mar thoradh ar phróisis creimthe agus atógála atá tiomáinte ag ithir, mianraí, uisce báistí, agus fachtóirí eile. Tá na sraitheanna d'ábhar criostalach thar a bheith ordaithe agus comhdhéanta de na céadta sraitheanna eile de shilice agus mianraí.

Cruthaíonn na torthaí seo féidearthachtaí chun fás ábhar optúil sa tsaotharlann a mhacasamhlú agus a luathú. In ionad iad a mhonarú, d'fhéadfadh go mbeadh taighdeoirí in ann na hábhair seo a fhás ag baint úsáide as próisis den chineál céanna a tharlaíonn go nádúrtha ar shardaí gloine ársa Rómhánacha.

Tríd is tríd, cuireann an dul chun cinn seo solas nua ar ghloine ársa na Róimhe agus ar a acmhainneacht teicneolaíochta nár baineadh leas as. Foilsíodh an staidéar, "Criostail fhótónacha tógtha le himeacht ama i gloine ársa Rómhánach," in Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí.

CC

Cad is criostail fhótónacha ann?

Is nanastruchtúir iad criostail fhótónacha a bhfuil socruithe ordaithe adaimh acu, rud a mbíonn éifeachtaí uathúla optúla acu. Is féidir leo solas a scagadh agus a léiriú, rud a tháirgeann dathú éiritheach. Faightear na criostail seo sa nádúr in ainmhithe éagsúla agus rinneadh iad a innealtóireacht go saorga freisin le haghaidh raon leathan iarratas.

Cad é an tábhacht a bhaineann leis na criostail fhótónacha a fuarthas ar ghloine ársa Rómhánach?

Tugann fionnachtain na gcriostal fótónach ar blúirí gloine ársa na Róimhe léargas ar acmhainn uathúil teicneolaíochta na ndéantán seo. Nochtann sé foirmiú nádúrtha ábhar optúil le himeacht ama, a d’fhéadfaí a mhacasamhlú agus a luathú sa saotharlann. Osclaíonn sé seo féidearthachtaí chun ábhair optúla a fhás seachas a bheith ag brath ar phróisis déantúsaíochta amháin.

Conas a foirmíodh na criostail fhótónacha ar shardaí gloine na Róimhe ársa?

Creidtear go bhfuil foirmiú criostail fhótónacha ar na shards gloine mar thoradh ar phróisis chreimthe agus atógála. Chuir athruithe ar choinníollacha comhshaoil, mar éagsúlachtaí pH agus screamhuisce, chomh maith le láithreacht ithreach agus mianraí, le idirleathadh agus creimeadh timthriallach an tsilice sa ghloine. Tá na sraitheanna d'ábhar criostalach mar thoradh air sin ordaithe thar a bheith agus comhdhéanta de shilice agus sraitheanna mianraí malartacha.