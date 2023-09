D'fhéadfadh astaróideach Bennu an Domhan a bhualadh i gceann 159 bliain, warns Expert

Tugann staidéar nua le fios go bhfuil féidearthacht ann go mbeidh imbhualadh astaróideach leis an Domhan sna 159 bliain atá romhainn, agus go bhféadfadh iarmhairtí a bheith tubaisteach. Réaltfhisic Thug an tOllamh Bertram Bitsch ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC) in Éirinn foláireamh go bhféadfadh Asteroid Bennu ár bplainéad a bhualadh, rud a bheadh ​​ina bhagairt don chine daonna. Cé go bhfuil an seans tionchair sách beag ag ceann amháin as 2700, d’fhéadfadh na hiarmhairtí a bheith tubaisteach.

Meastar go bhfuil astaróideach Bennu, atá 1640 troigh i méid, ollmhór. Dá n-imbhuailfeadh sé leis an Domhan, d'fhéadfadh sé crater 6 chiliméadar ar leithead a chruthú agus damáiste suntasach a dhéanamh d'fhoirgnimh thar limistéar mór. Tá an tuar scanrúil seo bunaithe ar an éiginnteacht a bhaineann leis na teagmhálacha imtharraingthe amach anseo a d’fhéadfadh a bheith ag an astaróideach, rud a fhágann go mbeidh sé deacair a ruthag a ríomh go beacht.

Ar nóta dearfach, d'éirigh le spásárthaí Osiris-Rex NASA samplaí ithreach a bhailiú ó Asteroid Bennu agus iad a chur ar ais go dtí an Domhan cúpla lá ó shin. Cabhróidh na sonraí ríthábhachtacha seo le heolaithe tuiscint a fháil ar bhunús na cruinne chomh maith le léargais a sholáthar ar asteroids iad féin. Ina theannta sin, cabhróidh sé le meicníochtaí cosanta a fhorbairt chun an Domhan a chosaint ó thionchair astaróideacha féideartha.

Tá NASA ag déanamh anailíse faoi láthair ar an 250g d’ithir a bailíodh ó astaróideach Bennu. Cuirfidh an staidéar seo le tuiscint níos fearr ar asteroids agus d’fhéadfadh go gcruthófar straitéisí chun asteroids ghuaiseacha a shraonadh nó a scrios. Is é an sprioc deiridh ná sábháilteacht ár bplainéad a chinntiú agus imeachtaí tubaisteacha a chosc amach anseo.

Mar fhocal scoir, cé go bhféadfadh imbhualadh astaróideach a bheith scanrúil, tá taighde leanúnach agus dul chun cinn sa teicneolaíocht ag ligean dúinn tuiscint níos fearr a fháil ar na rioscaí seo agus d’fhéadfaí iad a mhaolú. Trí staidéar breise a dhéanamh ar asteroids cosúil le Bennu, tá eolaithe ag obair i dtreo ár bplainéad a chosaint agus leanúint leis an gcine daonna.

Foinsí:

– Echo Live: An tOllamh Bertram Bitsch ar an Réaltfhisic i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh

– Clár Tionchair Domhan Imperial College of London

– spásárthach Osiris-Rex de chuid NASA