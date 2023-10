Cuidíonn Faisnéise Saorga le Fionnachtain agus Staidéar Asteroid

Is uirlis luachmhar í intleacht shaorga (AI) chun asteroids a aimsiú agus a staidéar, agus chun an Domhan a chosaint ar bhagairtí féideartha. D'fhoilsigh taighdeoirí in Ollscoil Washington staidéar le déanaí a léirigh éifeachtacht algartam ar a dtugtar HelioLinc3D chun astaróideach a d'fhéadfadh a bheith guaiseach a aithint. Le linn tástála i Haváí, d'éirigh leis an algartam Asteroid 2022 SF289 a fháil amach, rud mór le tomhas beagnach 600 troigh ar leithead, cé nach meastar go bhfuil sé contúirteach faoi láthair.

I bhforbairt ar leith, chuir NASA béim ar chur chuige Asteroid 2023 TL, a dhéanfaidh an cur chuige is gaire don Domhan inniu. Tiocfaidh an astaróideach seo, ceann de na 1,298,148 a aimsíodh go dtí seo, laistigh de 3.1 milliún ciliméadar de dhromchla an Domhain agus beidh sé ag dul amú ar luas 50,124 ciliméadar san uair. Cé nach meastar gur rud a d’fhéadfadh a bheith guaiseach é, tá sé timpeall 140 troigh ar leithead, timpeall méid aerárthaigh.

Baineann astaróideach 2023 TL leis an ngrúpa Apollo Asteroids Near-Earth, atá ainmnithe i ndiaidh astaróideach Apollo 1862 a d’aimsigh an réalteolaí Karl Reinmuth. Suimiúil go leor, is é seo an chéad chur chuige gar do Asteroid 2023 TL don Domhan. Níl NASA ag súil go dtiocfaidh sé gar don Domhan sa todhchaí intuartha.

Seachas an dochar a d’fhéadfadh a bheith acu, tá acmhainní luachmhara ag asteroids freisin agus tugann siad léargas ar an ngrianchóras luath. Tá modh molta ag an réalteolaí Istvan Szapudi ó Institiúid Réalteolaíochta Ollscoil Hawai'i chun athrú aeráide a mhaolú trí sciath nó scáth bainistíochta radaíochta gréine spás-bhunaithe (SRM) a cheangal le astaróideach. Chuideodh an sciath seo le dianghathanna na Gréine a laghdú 1.7 faoin gcéad, ag tairiscint réiteach féideartha chun dul i ngleic le hathrú aeráide.

Foinsí:

- Staidéar Ollscoil Washington

– Ionad NASA um Staidéar ar Oibiachtaí Neas-Domhain

– Moltaí ón réalteolaí Istvan Szapudi ó Institiúid Réalteolaíochta Ollscoil Hawai'i