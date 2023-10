Nochtann NASA Cur Chuige Gar do astaróideach 2023 UR1 Inniu

Tá eolaithe NASA tar éis a bheith ag rianú agus ag déanamh staidéir ar asteroids go díograiseach, agus tá forbairt shuimiúil mar thoradh ar a n-iarrachtaí. Inniu, an 21 Deireadh Fómhair, 2023, tá astaróideach ar a dtugtar 2023 UR1 socraithe chun an cur chuige is gaire don Domhan a bhaint amach. Tiocfaidh an astaróideach, atá 120 troigh ar trastomhas, laistigh d'achar thart ar 834,000 ciliméadar go dtí an Domhan. Cé go bhfeictear go bhfuil sé seo i bhfad ó thaobh an duine de, i réimse an spáis, meastar gur cur chuige sách dlúth é.

Chonaic réalteolaithe Asteroid 2023 UR1 den chéad uair an 17 Deireadh Fómhair 2023, díreach cúpla lá roimh an gcur chuige is gaire dó. Rinneadh an breathnóireacht dheireanach ar 19 Deireadh Fómhair. Baineann sé leis an ngrúpa Apollo de asteroids, a bhfuil aithne air as a chuid orbits trasnú na Cruinne. Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil an astaróideach seo chomh mór le haerárthach.

Tá Ionad NASA um Staidéar ar Réada Neas-Domhain (CNEOS) ag déanamh monatóireachta ar ruthag an astaróideach agus ag soláthar sonraí ríthábhachtacha faoina chur chuige. Déanfaidh an astaróideach súmáil thar an Domhan ar threoluas iontach 29,557 ciliméadar san uair.

Tá iarrachtaí leanúnacha rianaithe astaróideach NASA riachtanach chun na carraigeacha cosmacha seo a thuiscint agus chun rioscaí féideartha a mhaolú. Úsáideann an ghníomhaireacht spáis raon ardteileascóip agus réadlanna, mar shampla NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1, agus an Catalina Sky Survey.

Chomh maith le monatóireacht a dhéanamh ar asteroids, tá NASA ag ullmhú freisin dá flyby astaróideach tionscnaimh Lucy spásárthach ar 1 Samhain. Is é an chéad sprioc atá ag an spásárthach ná astaróideach Dinkinesh, a thomhaiseann faoi leathmhíle ar leithead agus atá suite sa chrios astaróideach idir Mars agus Iúpatar. Tá an spásárthach Lucy ar mhisean 12 bliana agus tá sé beartaithe cuairt a thabhairt ar 10 gcinn asteroids, lena n-áirítear asteroids Trojan i bhfithis Iúpatar. In ionad na asteroids a fhithisiú, déanfaidh Lucy boscaí eitilte chun sonraí luachmhara a bhailiú.

Leanann tiomantas NASA do rianú, staidéar, agus iniúchadh asteroids ag soláthar léargais luachmhara ar na rudaí neamhaí seo agus cabhraíonn sé le sábháilteacht ár bplainéad a chinntiú.

