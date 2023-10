Dineasáir shuimiúla a thosaíonn leis an litir 'N'

Scrúdaíonn an t-alt seo saol iontach na dineasáir, ag díriú ar 12 dineasáir a dtosaíonn a n-ainmneacha leis an litir 'N'. Mhair na créatúir dochreidte seo le linn na tréimhse Jurassic Déanach agus na Cretaceous Déanach, ag soláthar fuinneog isteach san am atá caite réamhstairiúil an Domhain.

Is é ceann de na dineasáir ar an liosta seo ná Nanshiungosaurus, dineasáir mór theropod a bhí ann le linn na tréimhse Cretaceous Déanach. Bhí seasamh bipedal aige agus méid measartha, measta a bheith timpeall 13 go 16 troigh ar fad agus meáchan suas le 2,000 punt. Cé gur luibhiteoir go príomha é, meastar gur omnivore é freisin.

Bhí dineasáir eile, Nedoceratops, ina dhineasáir luibheach ón tréimhse Cretaceous Déanach. Bhain sé leis an teaghlach ceratopsid, bhí sé frill sainiúil maisithe le patrúin uathúla. Cé go bhfuil cosúlachtaí idir é agus Triceratops, tá Nedoceratops fós ina ábhar díospóireachta i measc saineolaithe.

Bhí Nemegtosaurus, sauropod titanosaur, ina chónaí freisin le linn na tréimhse Cretaceous Déanach. Bhí cáil air mar gheall ar a mhuineál thar a bheith fada, rud a chuir ar a chumas teacht ar fhásra ard i gcrainn agus i bplandaí. Cé go bhfuil a aiste bia cruinn anaithnid, creidtear gur luibhiteoir é.

Ba dhineasáir mór therópóid é Neovenator, creachadóir iontach ón tréimhse Chrétach Luath. Le crúba géara agus fiacla, bhí sé ina shealgair oilte ar dhineasáir níos lú. Fuarthas iontaisí de Neovenator in Oileán Wight, an Ríocht Aontaithe.

Ar deireadh, tá Neuquensaurus ann, dineasáir luibheach ollmhór ón tréimhse Cretaceous Déanach. Bhain an dineasáir seo leis an ngrúpa sauropod saltasaurid agus measadh go raibh sé ar cheann de na sauropod níos lú a aimsíodh riamh. Tá méid cruinn agus meáchan an Neuquensaurus fós á phlé i measc saineolaithe.

Ní léiríonn na cúig dhineasáir seo ach spléachadh ar na 12 dhineasáir shuimiúla a thosaíonn leis an litir ‘N’. Tugann gach ceann acu dearcadh uathúil ar éagsúlacht agus ar chastacht áitritheoirí ársa an Domhain. Trí staidéar a dhéanamh ar na créatúir dochreidte seo, is féidir le heolaithe leanúint ar aghaidh ag réiteach rúndiamhra réamhstairiúil ár bplainéad.

Foinsí:

– Músaem Stair an Dúlra Londain

– Encyclopedia Britannica