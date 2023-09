Fanann Feithicil Fo-fhíorbhithid Shepard Nua Blue Origin ar talamh le breis agus bliain

Tá feithicil fho-fhithiseánach Shepard Nua Blue Origin curtha ar talamh le breis agus bliain ó seoladh é go deireanach i mí Mheán Fómhair 2022. Le linn an tseolta sin, bhí fadhb le teanndáileog céadchéime ath-inúsáidte na feithicle agus thit sé, agus imscaradh an capsule a chóras éalaithe éigeandála agus thuirlingthe go sábháilte. agus a chuid pálasta taighde ar fad slán. Léirigh imscrúdú a rinne Blue Origin gur fhulaing an soc ar inneall BE-3PM na chéad chéime cliseadh teirmeastruchtúrach, rud a d’fhág go raibh mí-ailíniú sá agus gur cuireadh deireadh leis an misean roimh am.

I mí an Mhárta, d'fhógair Blue Origin bearta ceartaitheacha a bhí á gcur i bhfeidhm aige, lena n-áirítear athruithe dearaidh ar an seomra dócháin agus paraiméadair oibriúcháin chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna teochta an bhulc nozzle agus an stríoc te. Chuir an chuideachta in iúl go raibh sé ag súil le filleadh ar eitilt go luath agus an tsraith chéanna de 36 ualach pálasta taighde a athsheoladh. Mar sin féin, tá sé 5.5 mí ó rinneadh an nuashonrú, agus tá New Shepard fós le éirí as.

Cé nach bhfuil nuashonruithe suntasacha curtha ar fáil ag Blue Origin maidir le stádas New Shepard nó amlíne chun filleadh ar eitilt, tá ceithre mhisean paisinéirí seolta ag a phríomh-iomaitheoir, Virgin Galactic, ag baint úsáide as a eitleán spáis Unity VSS le linn na tréimhse seo. Tá ocht misean spáis criú ag Virgin Galactic anois, dhá cheann níos mó ná Blue Origin. Cé go bhfuil sé mar aidhm ag an dá chuideachta taithí gearrthréimhseach ar easpa meáchain agus spléachadh ar an Domhan ón spás a thairiscint do chustaiméirí, fanann VSS Unity i bhfithis ar feadh tréimhse i bhfad níos faide de 60 go 90 nóiméad, i gcomparáid le 10 go 12 nóiméad New Shepard.

Tá Blue Origin fós tiomanta do na saincheisteanna teicniúla a réiteach le New Shepard agus filleadh ar eitilt a luaithe is féidir. D'fhéadfadh sé go dtabharfaidh fad eitiltí Virgin Galactic buntáiste iomaíoch dóibh i margadh na turasóireachta spáis fo-fhíor-bhithid dóibh siúd atá ag lorg eispéireas níos faide thar theorainneacha atmaisféar an Domhain.

Sainmhínithe:

– Feithicil fho-fhithiseach: Spásárthach atá deartha chun spás a bhaint amach ach nach bhfuil fithis chobhsaí timpeall an Domhain aici.

– Teanndáileog céadchéime ath-inúsáidte: Céim tosaigh roicéad a sholáthraíonn an chuid is mó den tiomáint le linn seolta agus is féidir é a aisghabháil agus a athúsáid le haghaidh misin ina dhiaidh sin.

– Aimhrialtacht: Imeacht ón iompar a bhfuiltear ag súil leis nó ón ngnáthiompraíocht.

– Inneall BE-3PM: An t-inneall a úsáidtear ar an gcéad chéim d’fheithicil Blue Origin’s New Shepard.

Foinsí: Blue Origin, Maighdean Réaltrach