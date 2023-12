Ócáid Neamhchoitianta Neamhchoitianta: Betelgeuse le bheith faoi cheilt ag astaróideach Leona

In imeacht neamhaí iontach atá le tarlú ar 11 Nollaig, beidh an réalta geal Betelgeuse faoi cheilt go sealadach ag Leona astaróideach. Cé go bhfuiltear ag súil nach mairfidh an t-asalú ach ar feadh cúpla soicind, beidh Betelgeuse dofheicthe nó laghdaithe go suntasach. Is féidir an feiniméan neamhchoitianta seo a fheiceáil feadh cosán cúng ar an Domhan, agus cosán na hiomláine ag síneadh ó Guadalajara, Meicsiceo, go Florida theas, na Bahámaí, an Spáinn, an Iodáil, an Ghréig, an Tuirc, agus lár na hÁise.

Mar sin féin, dóibh siúd nach bhfuil ina gcónaí ar chonair na hiomláine, ní gá a bheith buartha. Déanfaidh an tionscadal Teileascóp Fíorúil 2.0 atá bunaithe i ndeisceart na hIodáile an ócáid ​​​​a shruthú beo, ag tabhairt deis do gach duine an seó neamhaí seo a fheiceáil.

Seachas a mhealltacht do stargazers, tá tábhacht mhór ag an imeacht seo d’eolaithe freisin. Tá Betelgeuse, sárfhathach dearg atá suite thart ar 550 solasbhliain ón Domhan, tar éis spéis a chur ar réalteolaithe le fada an lá mar gheall ar a mhéid agus ar thiteann gile nach féidir a thuar. Tugann an t-altaireacht atá le teacht deis uathúil chun iompar agus tréithe na réalta ollmhóra seo a fheiceáil agus a thuiscint níos fearr.

Ina theannta sin, tá réalteolaithe ag súil le léargas a fháil ar an astaróideach Leona. Soláthróidh an asarlaíochta sonraí luachmhara ar mhéid, ar chruth, ar chomhdhéanamh, ar atmaisféar féideartha Leona, agus ar fhéidearthacht aon ghealacha bídeacha. Cabhróidh na breathnuithe seo lenár dtuiscint ar Leona a bheachtú agus chun na meastacháin ar a toisí a chaolú tuilleadh.

Trí staidéar a dhéanamh ar an asarlaíochta, tá súil ag réalteolaithe níos mó sonraí a fháil faoi chealla comhiomparacha móra Betelgeuse, a spreagann a gile athraitheach. Tugann an imeacht seo deis freisin dromchla Betelgeuse a scrúdú agus tuilleadh a fhoghlaim faoi na gnéithe uathúla atá ann.

Cibé an bhfuil tú i do chónaí feadh chosáin an tsaothair nó nach bhfuil, is é 11 Nollaig dáta le marcáil i d'fhéilire. Tóg an t-am le breathnú suas agus léirthuiscint a fháil ar áilleacht agus iontas Betelgeuse, ball suntasach de réaltbhuíon Orion. Ní scoirfidh na heachtraí neamhaí a thagann chun cinn inár spéir na hoíche as ár n-spreagadh agus a spreagadh.