Nije priis- en partnerskipferoarings ûntbleate troch Wahoo en Zwift

Wahoo en Zwift, twa liedende spilers yn 'e yndustry foar binnenfytsen, hawwe koartlyn in pear wichtige feroaringen makke dy't ynsteld binne om beide konsuminten en de sektor as gehiel te beynfloedzjen. De meast opfallende feroaring is de permaninte fermindering fan priis foar de Wahoo KICKR CORE, ien fan Wahoo's populêre trainers. Earder priis op $ 599, sil it no beskikber wêze foar $ 449.

Mar de feroarings stopje dêr net. Wahoo biedt ek in all-inclusive opsje foar de KICKR CORE, dy't in foarôf ynstalleare kassette omfettet en in 1-jierabonnemint op Zwift foar $ 599. Derneist yntroduseart Wahoo bondels foar har oare hardwareprodukten dy't in 1-jier Zwift-abonnemint omfetsje. Dizze stap hat as doel om klanten mear opsjes en funksjonaliteit te bieden yn 'e kategory binnenfytsen.

Mei dizze priisupdates revolúsjonearje Zwift en Wahoo de ûnderfining fan indoor cycling. Konsuminten kinne no tagong krije ta trainers fan hege kwaliteit tsjin in mear betelbere priispunt, wat binnentraining tagonkliker makket dan ea earder.

Hoewol dizze feroaringen sûnder mis foardielich binne foar konsuminten, hawwe se ek gefolgen foar de yndustry. Garmin / Tacx en Elite, twa grutte spilers yn 'e binnenfytsmerk, kinne útdagings krije as gefolch fan dizze priisreduksje. Derneist liket de takomst fan JetBlack, dy't nau gearwurket mei Zwift op 'e Zwift Hub One, ûnwis, sjoen de rappe foarútgong fan it Wahoo / Zwift-partnerskip.

Oer it algemien fertsjinwurdigje dizze feroaringen in wichtige ferskowing yn 'e yndustry foar binnenfytsen. Konsuminten kinne no genietsje fan trainers fan hege kwaliteit en in breder oanbod fan opsjes tsjin mear betelbere prizen, wylst yndustryspilers moatte oanpasse en nije manieren fine om te konkurrearjen yn dizze evoluearjende merk.

FAQ

Wat is de nije priis fan 'e Wahoo KICKR CORE?

De priis fan 'e Wahoo KICKR CORE is permanint ferlege fan $599 nei $449.

Wat is opnommen yn 'e all-inclusive opsje foar de KICKR CORE?

De all-inclusive opsje omfettet in foarôf ynstalleare kassette en in 1-jierabonnemint op Zwift foar $ 599.

Binne d'r oare wizigingen yntrodusearre troch Wahoo en Zwift?

Wahoo biedt ek bondels oan foar har oare hardwareprodukten dy't in 1-jier Zwift-abonnemint omfetsje.

Hokker ynfloed sille dizze feroaringen hawwe op 'e yndustry?

Dizze wizigingen kinne útdagings foar Garmin / Tacx, Elite en JetBlack posearje, om't se miskien har strategyen opnij moatte beoardielje yn reaksje op 'e evoluearjende merkdynamyk.