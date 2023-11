Wahoo en Zwift kundigje Turbo Trainer-oanpassingen oan, it meitsjen fan unike merkposysje

Wahoo en Zwift, twa liedende merken yn 'e fytsyndustry, hawwe wichtige oanpassingen makke oan har turbo-trainerberiken, markearje in yntrigearjende ûntwikkeling yn har relaasje. Yn in ferbûne beweging hat Wahoo permaninte priisbesunigingen oankundige foar har Kickr Core en Kickr Snap turbo-trainers, en biedt klanten mear betelbere opsjes foar training binnen.

Earder priis op £ 699, de Kickr Core is no beskikber foar £ 449.99 as in standalone produkt, oerienkomt mei de priis fan Zwift's Hub, in tûke trainer dy't yn it sintrum stie fan in rjochtsaak foar patint ynbreuk tusken de twa merken yn 2022. Wahoo biedt de Kickr Core oan, bondele mei in jierabonnemint op Zwift foar £ 549.99, en biedt in oanloklik pakket foar dyjingen dy't har trainingsûnderfining wolle ferbetterje.

Zwift, oan 'e oare kant, hat de Zwift Hub Classic út har winkel fuortsmiten, wêrtroch allinich de Hub One smart trainer beskikber is foar oankeap. Dizze beweging, befêstige as permanint troch Zwift, lit it merk syn produktoanbod streamlynje en fokusje op 'e Hub One, dy't komt mei de ynnovative Cog and Click-kit. De Click is in draadloze Bluetooth-skifter mei twa knoppen dy't firtuele ferskowing leveret mei ferstelbere wjerstân, it ferbetterjen fan de binnenfytsûnderfining.

Mei it fuortheljen fan 'e Hub Classic is it dúdlik dat sawol Wahoo as Zwift unike merkposysjes snije. De Kickr Core en de Hub One sille tegearre bestean yn 'e merke, en biede klanten ûnderskate opsjes sûnder direkte konkurrinsje tusken de merken.

Om har partnerskip fierder te fersterkjen, sil Zwift ek de Wahoo Kickr Core ferkeapje op har webside, en syn beskikberens útwreidzje oer ferskate merken. Klanten yn 'e FS, UK, EU en Kanada kinne ferwachtsje de Kickr Core te finen op Zwift's e-commerce platfoarm, mei beskikberens yn Austraalje en Japan dy't gau komme.

Ta beslút, de resinte oanpassingen oan Wahoo en Zwift syn turbo trainer berik meitsje in yntrigearjende merk dynamyk. Om't beide merken trochgean mei ynnovearjen en gearwurkje, kinne fytsers in ferbettere binnenfytsûnderfining ferwachtsje mei mear betelbere en technologysk avansearre opsjes om út te kiezen.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat binne turbo trainers?

Turbo-trainers binne apparaten dy't troch fytsers brûkt wurde om har reguliere fytsen te feroarjen yn stasjonêre trainingsapparatuer foar binnen. Mei dizze trainers kinne fytsers ride-omstannichheden bûten simulearje en binnen traine.

2. Wat is Zwift?

Zwift is in populêr online trainingsplatfoarm dat firtuele realiteit en multiplayer-gaming kombinearret om in unike oerdekte fytsûnderfining te leverjen. It lit fytsers ride en konkurrearje mei oaren yn in firtuele wrâld.

3. Wat is de Kickr Core?

De Kickr Core is in tûke trainer produsearre troch Wahoo. It biedt fytsers in realistyske en immersive trainingsûnderfining foar binnen troch it replikearjen fan it gefoel fan riden op 'e dyk.

4. Wat is de Hub One?

De Hub One is in tûke trainer ûntwikkele troch Zwift. It makket diel út fan Zwift's opstelling fan ynnovative indoor cycling-produkten en hat de Cog and Click-kit, dy't de ferskowende ûnderfining ferbettert tidens binnenritten.