PayPal-kaarten no kompatibel mei Apple Pay

PayPal-debit- en kredytkaarten kinne no wurde tafoege oan 'e Apple Wallet-app, wêrtroch brûkers de Apple Pay mobile betellingstsjinst kinne brûke. D'r binne twa metoaden foar it tafoegjen fan PayPal-kaarten oan 'e app. As earste kinne brûkers de iOS PayPal-app iepenje en de banner "Betelje mei jo iPhone" selektearje op 'e thússide, dy't se omliedt nei de Apple Wallet-app. Fan dêrút kinne de PayPal-kaarten tafoege wurde. As alternatyf kinne brûkers de app iepenje en op it pluspictogram yn 'e rjochter boppeste hoeke drukke om de ynstruksjes te folgjen foar it tafoegjen fan de PayPal-kredyt- of debitkaarten oan' e Wallet-app.

Ienris tafoege, kinne de PayPal-kaarten wurde selektearre om transaksjes te behanneljen makke mei Apple Pay. It is wichtich om te notearjen dat Apple 0.15% fan 'e transaksjewearde behâldt, wat betsjuttet dat foar elke $ 100 bestege fia Apple Pay, Apple hâldt 15 cents.

It beslút fan PayPal om Apple Pay-stipe op te nimmen komt letter dan oare kaarten foar bank- en finansjele tsjinsten dy't al binne yntegrearre mei Apple Pay. Dizze fertraging kin miskien komme út it earste skepsis fan PayPal oer de foardielen fan it ynskeakeljen fan Apple Pay-kompatibiliteit. Mei dizze resinte oankundiging is it lykwols dúdlik dat alle reservearrings fan PayPal no binne oerwûn.

Definysjes:

PayPal: In online betellingsplatfoarm dat partikulieren en bedriuwen yn steat stelt om betellingen te meitsjen en jild feilich oer te meitsjen fia it ynternet.

Apple Wallet-app: In digitale wallet-applikaasje ûntwikkele troch Apple wêrtroch brûkers ferskate betelmethoden, loyaliteitskaarten, boardingpassen en mear kinne opslaan en beheare op har Apple-apparaten.

Apple Pay: In mobile betellings- en digitale wallettsjinst ûntwikkele troch Apple Inc. wêrmei brûkers betellingen kinne meitsje mei har Apple-apparaten, lykas iPhones en Apple Watches, by dielnimmende retailers.

