De ferburgen ynfloed fan Roadkill op bedrige soarten en ekosystemen

Roadkill is net allinich in tryst sicht op ús diken, mar it draacht ek by oan in massale stjert dy't ús planeet beynfloedet. Alle jierren binne miljoenen bisten, ynklusyf reeën, fûgels en bestowende ynsekten, it slachtoffer fan botsingen mei auto's. Dit omfettet in protte bedrige soarten dy't al stride om te oerlibjen. Reptilen en amfibyen, kollektyf bekend as "herps", wurde benammen beynfloede, nettsjinsteande harren dominânsje yn in protte ekosystemen.

De stadige beweging en attraksje op waarme oerflakken meitsje herps mear gefoelich om roadkill te wurden. Oars as herten of grizzlybearen, reagearje guon herps net op ferkear, wat liedt ta har ûntiidige dea. Dat jildt benammen foar amfibyen, dy't migrearje moatte tusken har wetter- en terrestryske habitats. Yn it briedseizoen, as swiere rein tydlike puollen opnij foltôget, begjinne tûzenen amfibyen op in fûleindige reis nei har paringsgebieten. Spitigernôch moatte in protte fan harren diken oerstekke om har bestimming te berikken, wêr't se faak har ein komme.

De ynfloed fan roadkill giet fierder as it ferlies fan yndividuele bisten. It beynfloedet de genetyske ferskaat en reproductive kapasiteit fan populaasjes. Roadkill elimineert faak sûne yndividuen, ynklusyf jonge wyfkes dy't noch net de kâns hân hawwe om by te dragen oan it fokken. Foar bedrige soarten kinne sels in pear deaden signifikant genôch wêze om populaasjes nei útstjerren te triuwe.

Lange tiid waard roadkill beskôge as in natuerlike foarm fan mortaliteit, mar har ferburgen tol op ekosystemen wurdt no erkend. It is wichtich foar oerheden en mienskippen om dykology te prioritearjen en maatregels út te fieren om roadkill te ferminderjen, lykas wildlife-oergongen en snelheidsbeperkingen yn krityske gebieten. Troch ús diken en wylde dieren te beskermjen, kinne wy ​​fierder ferlies fan bedrige soarten foarkomme en it delikate lykwicht fan ús ekosystemen behâlde.

Boarne: Ben Goldfarb, Crossings: How Road Ecology is Shaping The Future Of Our Planet