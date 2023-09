Leden fan Xbox Insider-programma kinne meidwaan oan sletten beta foar feestdieren

Microsoft hat oankundige dat leden fan it Xbox Insider-programma de kâns sille hawwe om mei te dwaan oan in sletten beta-test foar it kommende multiplayer-spiel, Party Animals. De sletten beta sil spilers tastean it spultsje-tema-spultsje te belibjen foardat it nije wike offisjeel lansearre is.

Begjin op freed 15 septimber om 5 oere Stille tiid kinne Xbox Insider-leden oanfreegje foar de sletten beta troch de Xbox Insider Hub-app op har konsole te lansearjen. Dêrwei kinne se de Party Animals Playtest selektearje ûnder Previews, en dan meidwaan oan de beta. De sletten beta sil einigje op tiisdei 19 septimber om 8:59 oere Pacific tiid.

Ienris akseptearre yn 'e sletten beta, sille dielnimmers in notifikaasje krije op har Xbox-konsole as de beta-test begjint. Se kinne dan navigearje nei de Xbox Insider Hub-app en selektearje Toane yn winkel om de beta-kliïnt te downloaden.

Party Animals biedt spilers de kâns om te fjochtsjen mei of tsjin freonen yn in ferskaat oan spielmodi. Spilers kinne kieze út in ferskaat cast fan adorable bisten en stride om de lêste te wêzen dy't stiet yn dizze kompetitive brawler.

De offisjele lansearring fan Party Animals is pland foar septimber 20, mei beskikberens op PC en Microsoft's Xbox One, Xbox Series X, en Xbox Series S-konsoles. Foarbestellingen foar it spultsje kinne wurde makke op 'e Xbox.com-side.

