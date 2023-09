Xbox-baas Phil Spencer sprekt oan oft Elder Scrolls 6 eksklusyf foar Xbox sil wêze

Yn in resint ynterview rjochte Phil Spencer, it haad fan gaming by Microsoft, de fraach oan oft The Elder Scrolls 6 in eksklusyf Xbox sil wêze. Nei de frijlitting fan Starfield, it lêste spultsje fan Bethesda Game Studios, is it befêstige dat har folgjende projekt in nije yngong sil wêze yn 'e langrinnende fantasy RPG-searje.

Starfield is op it stuit beskikber op Xbox Series X/S, PC (Windows en Steam), en Microsoft's Game Pass-abonnemintstsjinst. It is de muoite wurdich op te merken dat dit de earste release fan Bethesda Game Studios is sûnt Microsoft har memmebedriuw, ZeniMax Media, oankocht yn 2021. Starfield is lykwols net beskikber op PlayStation-konsoles, en itselde sil wier wêze foar in kommende Indiana Jones-spiel publisearre troch Bethesda Softworks.

Yn it ynterview stelde Phil Spencer dat Microsoft elke wedstryd op in saak-by-saak-basis sjocht by it besluten oer eksklusiviteit. Hy beklamme it doel fan it bedriuw om har spultsjes beskikber te meitsjen op ferskate platfoarms, ynklusyf Xbox-konsoles, PC, en cloud-gaming op web-ynskeakele apparaten. Troch spilers in kar te bieden yn hoe't se har bibleteek fan spultsjes wolle spylje en bouwe, is Microsoft fan doel miljoenen spilers te berikken.

Wylst Spencer earder hie oanwiisd dat Elder Scrolls 6 eksklusyf foar Xbox wie, neamde hy ek dat it noch te betiid is om de platfoarms te bepalen foar in spultsje dat fiif-plus jier fuort is. Todd Howard, de direkteur fan Starfield en Elder Scrolls 6, hie yn earste ynstânsje ferklearre dat it dreech wie foar te stellen dat de lêste eksklusyf útbrocht waard foar Xbox-platfoarms. Howard erkende lykwols koartlyn dat de eksklusiviteit fan 'e Xbox-konsole fan Starfield hat resultearre yn in better produkt.

Neffens Pete Hines, de útjouwerijbaas by Bethesda, is Elder Scrolls 6 yn iere ûntwikkeling, en fans moatte gjin wichtige updates ferwachtsje oant in pear jier nei de lansearring fan Starfield.

Oer it algemien, hoewol de eksklusiviteit fan Elder Scrolls 6 net offisjeel is befêstige, suggerearret Microsoft's oanpak foar it frijlitten fan spultsjes op meardere platfoarms en it jaan fan spilers mei kar suggerearret dat it spultsje beskikber kin wurde bûten Xbox-konsoles.

