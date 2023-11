Elon Musk's Social Media Company docht rjochtsaak oan oer beskuldigingen fan nazi-ynhâld

Elon Musk's sosjale mediabedriuw, X, hat in rjochtsaak yntsjinne tsjin Media Matters foar Amearika en ien fan har personielsleden, beweare dat in publisearre ûndersyksrapport falsk bewearde dat nazi-ynhâld rûn op 'e X-app neist advertinsjes fan grutte bedriuwen. De rjochtsaak siket net spesifisearre skeafergoeding en in opdracht foar Media Matters om it artikel te ferwiderjen.

De rjochtsaak komt neidat Texas Attorney General Ken Paxton in ûndersyk oankundige nei Media Matters foar mooglike frauduleuze aktiviteit. Paxton ferklearre dat se de kwestje nau ûndersiikje om te soargjen dat it publyk net is ferrifele troch radikale linkse organisaasjes.

Missouri Attorney General Andrew Bailey hat ek ynteresse yn 'e saak útsprutsen. De rjochtsaak, dy't waard yntsjinne yn 'e federale rjochtbank yn Fort Worth, Texas, beweart dat Media Matters' ôfbylding fan 'e X-app misliedend is, om't it net krekt wjerspegelet wat typyske brûkers sjogge.

X beweart dat Media Matters mei opsetsin side-by-side ôfbyldings makke hawwe dy't berjochten fan advertearders njonken ekstremistyske ynhâld ôfbyldzje om de reklameferkeap fan X te skea. Presidint fan Media Matters Angelo Carusone hat de rjochtsaak lykwols ôfwiisd as in frivole besykjen om X's kritisy te stiljen, en stelde dat de webside efter har rapportaazje stiet.

De rjochtsaak ûntbleatet in tanimmend konflikt wêrby't Musk, kritisy fan X, en de ûnrêstige relaasje fan it bedriuw mei advertearders. Ferline wike makke Musk kontroversjele opmerkingen oer X dy't in gearspanningsteory omearme dy't as antisemitysk beskôge wurdt. Media Matters publisearre har rapport de oare deis, wat de reputaasje fan X fierder skea troch de oanwêzigens fan nazi-posten neist advertinsjes fan foaroansteande bedriuwen te markearjen.

X hat sjoen in oantal advertearders pauze harren útjeften op it platfoarm yn reaksje op it rapport. Dizze advertearders omfetsje Comcast en NBCUniversal. De rjochtsaak beweart dat Media Matters mei opsetsin bemuoide mei kontrakten tusken X en har advertearders, X ferminde mei falske útspraken, en yllegaal bemuoide mei saaklike relaasjes.

It is wichtich om te notearjen dat X en Musk it bestean fan nazi-ynhâld op 'e app net bestride, mei Musk syn oanwêzigens ferdigenje as in demonstraasje fan frije spraak. X hat lykwols beweare dat it rapport fan Media Matters de typyske brûkersûnderfining fan 'e app net krekt fertsjintwurdige.

