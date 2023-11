Breaking News: X Messaging Platform Files Rjochtsaak tsjin Media Watchdog Group

Yn in bjusterbaarlike beurt fan barrens hat X, it ferneamde berjochtenplatfoarm, in rjochtsaak oanspand tsjin media-watchdoggroep Media Matters. De rjochtsaak beweart dat Media Matters X skamte nei it publisearjen fan in rapport dat beweart dat advertinsjes foar grutte merken waarden werjûn neist berjochten dy't it nazisme befoarderje.

Dit rapport, útbrocht op tongersdei, soarge foar skande en frege IBM, Comcast en oare advertearders om har advertinsjes fan it platfoarm werom te lûken. De efterstân tsjin X is groeid sûnt de oername troch Musk foar mar leafst $44 miljard yn oktober 2022, om't advertearders harren soargen uterje oer kontroversjele berjochten en ûntslaggen fan meiwurkers dy't rjochte binne op it moderearjen fan ynhâld.

Op sneon gie Musk op sosjale media om X's plannen oan te kundigjen om in "thermonuklear" rjochtsaak te lansearjen tsjin Media Matters en oaren dy't gearwurke yn wat hy beskreau as in "frauduleuze oanfal" op it bedriuw.

Nettsjinsteande de kontroversje, X Chief Executive Linda Yaccarino gerêststelde meiwurkers yn in notysje op snein dat it bedriuw aktyf hat bestride antisemitisme en diskriminaasje. Yaccarino erkende dat guon advertearders har ynvestearingen tydlik ûnderbrekke nei it rapport, mar beklamme dat X syn ynset foar feiligensbeskerming dúdlik makke hie.

Presidint fan Media Matters, Angelo Carusone, ferdigene it rapport fan syn organisaasje yn in resint ynterview mei Reuters. Carusone stelde dat de befiningen fan 'e non-profit direkt tsjinsprekke X's bewearingen dat it feiligensmaatregels hie ymplementearre om foar te kommen dat advertinsjes ferskine neist skealike ynhâld. Carusone markearre de oanwêzigens fan advertinsjes neist wite nasjonalistyske ynhâld, wat suggerearret dat it systeem fan X net funksjonearret sa't it moat.

Dit juridyske skeel tusken X en Media Matters hat oandacht brocht foar de útdagings dy't berjochtenplatfoarms konfrontearre wurde by it behâld fan merkfeiligens en it bestriden fan haatspraak. As de saak unfolds, bliuwe de gefolgen foar sawol bedriuwen as advertearders ûnwis.