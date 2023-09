Sineeske wittenskippers groeie mei sukses nieren dy't minsklike sellen befetsje yn pigembryo's

Sineeske wittenskippers hawwe in wichtige trochbraak berikt troch suksesfolle groei fan nieren dy't minsklike sellen befetsje yn pigembryo's. Dizze baanbrekkende ûntjouwing, dy't mooglik de tekoarten oan organen foar transplantaasje koe ferminderje, waard publisearre yn it tydskrift Cell Stem Cell. De stúdzje hat lykwols etyske soargen makke, om't guon minsklike sellen ek fûn waarden yn 'e harsens fan' e bargen.

De ûndersikers, fan 'e Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, rjochte op nieren fanwegen har promininsje yn minsklike medisinen as ien fan 'e earste organen dy't ûntwikkele en de meast transplantearre. Senior skriuwer Liangxue Lai stelde dat eardere besykjen om minsklike organen yn bargen te groeien mislearre, wêrtroch dizze prestaasje opmerklik is.

Dizze oanpak ferskilt fan resinte hege-profyl trochbraken yn 'e Feriene Steaten, wêr't genetysk modifisearre pig-organen mei súkses yn minsken transplantearre binne. Ynstee dêrfan beskreau de Sineeske wittenskippers har wurk as in pioniersstap yn orgaanbio-engineering. It team brûkte CRISPR-genbewurking om twa genen te wiskjen dy't nedich binne foar nierfoarming yn pigembryo's, it meitsjen fan in "niche." Se yntrodusearren doe minsklike pluripotinte stamsellen yn 'e embryo's, dy't har ûntwikkele ta funksjonearjende nieren mei 50-60% minsklike sellen.

Hoewol de oanwêzigens fan minsklike sellen yn 'e harsens fan' e pig makket soargen, dit ûndersyk is in wichtige mylpeal. In protte útdagings moatte lykwols noch oanpakt wurde foardat dit eksperimint in leefbere oplossing kin wurde. De wittenskippers planje har technology te optimalisearjen foar gebrûk yn minsklike transplantaasje, mar d'r binne beheiningen, lykas pig-ôflaat vaskulêre sellen yn 'e nieren dy't liede kinne ta ôfwizing. It team is ek fan doel om de nieren fierder te ûntwikkeljen en te ûndersykjen fan groeiende oare minsklike organen, lykas it hert en panko's, by bargen.

Gearfetsjend, Sineeske wittenskippers hawwe berikt in wrâld-earste troch mei súkses groeiende nieren mei minsklike sellen yn pig embryos. Hoewol dizze trochbraak etyske soargen makket, presintearret it ek in kânsrike rjochting foar it oanpakken fan tekoarten oan orgaandonaasje. It ûndersyksteam is fan plan om de besteande útdagings te oerwinnen en de technology te optimalisearjen foar mooglik gebrûk yn minsklike transplantaasje.

boarnen:

- Selstamsel (sjoernaal), "Pig Embryo mei funksjoneel folwoeksen ureters ôflaat fan minsklike pluripotente stamsellen" - Keppeling net levere